星宇航空興櫃法說會登場！30日正式掛牌

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執行長翟健華表示，星宇航空開航時正好碰上疫情爆發，今年9月為止是疫情爆發的第33個月，終於在第34個月，政府終於解禁，也讓航空產業看到曙光，不過在過去33個月，也是自己在航空產業30年之中做過最多事情的一段時間，包含經營了3種機型，下個月即將舉辦A350接機，同時也完成前後艙組員訓練，進行完全準備，9月30號，依據規劃星宇航空也準備好了，進行掛牌上市，也是依照先前的規劃，此階段所有營運都是因應解封後的強勁需求，到年底星宇航空將擁有14架的長短程飛機，希望在30日之後一切順利。
董事長張國煒表示，今年下半年為星宇航空交機高峰期，年底機隊 規模將達19架，包含13架A321neo 架A330neo及2架A350新機，運量將是去 年同期的二倍，第四季航班數亦較第三季增加近一倍，展望疫情解封後航空產 業將迎來強勁復甦，有助提升航班載客率，有信心國境開放後短期內可以獲利 。星宇航空將持續朝目標前進，打造屬於台灣的高端精品航空品牌，除了提供 旅客高品質的飛航服務外，也將穩健擴展公司規模，善用台灣地理位置優勢， 發展北美與東南亞共10億人口的轉機航網。
受惠各國放寬旅遊限制，全球客運市場持續復甦，截至今年6月為止，客運 需求已恢復至疫情前約70%之水準，星宇航空也將增闢亞洲新航線拓展飛行版 圖，預計10月28 日開航沖繩、札幌，並復飛越南峴港航線，屆時星宇航空將有 13個航點，以迎接年底的旅遊旺季。首架A350廣體客機於10月完成交機後，規 劃於2023年第一季投入亞洲航線，並從4月起開闢台北-洛杉磯航線，正式開啟太平洋另一端的市場，未來也將持續佈局美洲航點，深耕商務轉機客市場並加速航網的拓展。