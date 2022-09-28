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獨自赴雙北交界掃街　陳時中：林佳龍是非常好的市長人選

▲陳時中赴汐止掃街，大讚林佳龍是非常適合的新北市長人選。（圖／翻攝自共訊畫面）
▲陳時中赴汐止掃街，大讚林佳龍是非常適合的新北市長人選。（圖／翻攝自共訊畫面）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-28 10:46:192022-09-28 11:59:04

民進黨台北市長參選人陳時中今（28）日赴雙北接界、與南港鄰近的汐止橫科市場掃街。會前受訪時，陳時中表示，這邊也是與台北市相關的生活圈，所以來這裡跟大家拜票，被問及是否也會幫忙民進黨新北市長參選人林佳龍拉票，他說，「當然，林佳龍是非常適合的參選人，經驗豐富，預祝他競選成功」。

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▲林佳龍雖是學者出身，但其親和力十足，不少人暱稱其是「鄰家龍」。（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍參選新北市長，有望力阻爭議不斷的侯友宜連任。（圖／林佳龍辦公室提供）
陳時中今日赴汐止橫科市場掃街，該地位在台北市與新北市交界，也有不少北市南港的居民會前往。陳時中表示，正因為這裡也是跟台北市有相關的生活圈，所以到此拜票。

記者問及，到汐止會碰到新北市民，是否會幫林佳龍一同拉票？陳時中表示，當然是會，這是一定要的，因為林佳龍是非常優秀的政治工作者，有相當多政務經驗，從台中市執政經驗也可以看出，他是非常適合的新北市長參選人，預祝他競選成功。

另談到有媒體民調顯示，自己在泛藍本陣大安文山區領先，但年輕與泛綠選票被無黨籍參選人黃珊珊吸走，總支持度墊底，陳時中表示，民調都給團隊很好參考，自己也會參考相關資料，持續努力。 

今日掃街包含陳時中發言人莊瑞雄、內湖南港立委高嘉瑜、民進黨台北市黨部主委張茂楠、內湖南港市議員李建昌、江志銘、參選人王孝維、何孟樺、吳郁瑾等人都到場。

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