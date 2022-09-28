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高市青年局不朽青春與青春限動　9月30日前進設計中島

▲高雄出身的永續設計師 JUST IN XX受青年局邀請以青春時期的酷夏旗津機車旅途為靈感創作「青春萬花筒」。(圖／高市府青年局提供)
▲高雄出身的永續設計師 JUST IN XX受青年局邀請以青春時期的酷夏旗津機車旅途為靈感創作「青春萬花筒」。(圖／高市府青年局提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-09-28 12:00:00

高雄市政府青年局今（28）日表示，即將於9月30日搶先曝光的設計中島棧5庫「不朽青春」與棧6庫「青春限動」雙展場，將透過青春濾鏡與萬花筒等展品作為詮釋與隱喻，在展場中打破虛實疆界，創造線上線下即時串流及精彩互動。副市長史哲表示，多年來，高雄推動一連串關於青年文創人才發展政策，創造出屬於城市的不朽青春。

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▲青年局、周裕穎與高雄製造大廠光陽機車攜手合作，運用機車廢棄多彩車殼及後照鏡，打造一座高達3米之魔幻寫實「青春萬花筒」。(圖／高市府青年局提供)
▲青年局、周裕穎與高雄製造大廠光陽機車攜手合作，運用機車廢棄多彩車殼及後照鏡，打造一座高達3米之魔幻寫實「青春萬花筒」。(圖／高市府青年局提供)
設計中島棧5庫「不朽青春」與棧6庫「青春限動」雙展場將集結全台各地跨產業、世代、地域、性別與族群等國內外世代設計陣容，透過策展手法回應人手一機的資訊爆炸時代，面對社群、限時動態與短影音崛起、設計創作快速滾動的時代，用青春濾鏡與萬花筒等展品作為詮釋與隱喻，在展場中打破虛實疆界，創造線上線下即時串流及精彩互動。

▲2022台灣設計展以青春為名全新創作的產品也包含浪速設計製造所創辦人黃元德精心打造的《機械生命鍊金術》。(圖／高市府青年局提供)
▲2022台灣設計展以青春為名全新創作的產品也包含浪速設計製造所創辦人黃元德精心打造的《機械生命鍊金術》。(圖／高市府青年局提供)
史哲表示，青年是城市未來的支柱，是明日的願景，青年力，更是一座城市發展的重要根基。多年來，高雄推動一連串關於青年文創人才發展政策，包含致力於發掘潛力新銳的「青春設計節」、「青春影展」，以及「高雄拍」計畫、「駁二文創人才駐市計畫」、｢大駁二文青創星埕｣、｢以住代護-青創HOUSE｣、「高雄時尚大賞」等各項文化、青創政策，期待成為年輕人值得信賴的推力與助力，期許台灣創意人才擁有豐沛的能量站上世界舞台發光發熱。

▲黃元德為高雄出生的青春創客代表，也朝向當代藝術創作，常獲美國、德國與紐西蘭等國際專業媒體報導。(圖／高市府青年局提供)
▲黃元德為高雄出生的青春創客代表，也朝向當代藝術創作，常獲美國、德國與紐西蘭等國際專業媒體報導。(圖／高市府青年局提供)
高雄出身的永續設計師 JUST IN XX 周裕穎表示，運用機車廢棄多彩車殼及後照鏡，融合光線折射特性與動力旋轉技術，打造一座高達3米之魔幻寫實「青春萬花筒」，如同這幾年高雄快速前進帶給他的設計啟發，對他來說，萬花筒蘊含著無限的可能，每旋轉一次，萬花筒內的影像隨之改變；見到的影像，會是第一次，也是最後一次的邂逅，感受青春萬花筒，就能把剎那的城市美好烙印在心中。

青年局指出，這次以青春為名全新創作的產品也包含浪速設計製造所創辦人黃元德精心打造的《機械生命鍊金術》，黃元德為高雄出生的青春創客（Maker）的創意代表，因受兒時自家經營鐵工廠所影響，近年來以冰冷的機械材料作為媒材，設計製造出各種傢俱燈具、客製摩托車部品與跨界作品，並開始朝向當代藝術創作，已獲美國、德國與紐西蘭等國際專業媒體報導。

青年局局長張以理表示，青年局推出多項政策與市府各局處致力打造青年移居城市，為高雄育才留才。還有來自韓國、日本工業設計師，分別透過長達數月的設計討論與發想，各自為這個展覽呈現豐富多元的設計創作，並提出各自對於青春、城市、世代與未來的嚮往與願景。

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