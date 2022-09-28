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日台交流協會拜會竹縣 楊文科:解封後促產業、文化交流

▲日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃（右）拜會新竹縣長楊文科（左）。（圖/新竹縣政府提供）
▲日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃（右）拜會新竹縣長楊文科（左）。（圖/新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-09-28 11:14:562022-09-28 11:18:30

隨著日本即將放寬觀光措施，昨(27)日公益財團法人日本台灣交流協會台北事務所副代表橫地晃、主任山田佑拜會新竹縣縣長楊文科及縣府團隊，對於新竹縣產業、文化、觀光事務等事務交流，未來寶山鄉將與熊本縣菊陽町締盟友好城市，雙方友情再加溫。楊文科特別送上竹縣特產東方美人茶禮盒，期待解封後，竹縣與日本在文化、藝術、體育、地方創生、與永續發展SDGs等方面議題，促成更多交流。

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楊文科指出，台日一直維持長久友誼，新竹縣與日本一直以來交流密切，與日本各地簽屬合作交流備忘錄，達成文化、教育交流。 楊文科說，未來同樣有台積電進駐設廠的新竹縣寶山鄉與日本熊本縣菊陽町將締盟友好城市，為雙方友情誼再加溫，期待在疫情解封後，日本台灣交流協會台北事務所多予以協助，與日本在產業、教育、文化、藝術、經濟與觀光等領域更深化交流，並持續締結友好關係。

楊文科指出，他以施政的四大主軸為「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」，在產業上以「拚經濟」，積極推動招商引資，打造優質的投資環境，打造新竹縣成為科技產業的創新研發首都，日本企業也看好新竹投資環境，有46家企業進駐到新竹縣投資，促成地方就業機會。縣府目前大力推展智慧城市、AI大數據、地方創生及科技產業等政策，日本在AI人工智慧、大數據、地方創生、永續發展（SDGs）等領域具有豐富經驗，期待與日本進一步促成交流、學習切磋，讓竹縣成為更幸福、健康、快樂的城市。

現場也透過日文版新竹縣的宣傳影片，呈現新竹縣多元風貌及旅遊觀光等資源，讓來賓迅速認識新竹縣人文風貌及近年來的各項發展。

橫地晃表示，這次來訪瞭解到竹縣與日本各地交流非常成功，地方創生為聯合國永續發展（SDGs）目標之一，在日本擁有地方創生成功案例，透過地方創生可以活化地方，發覺城市與鄉下不同的美好觀點，促進地方有活力、富強起來，才能進一步推動國家發展，國家發展才能永續，希望台日雙方多交流合作，共同來克服未來面臨的課題。

民政處指出，新竹縣與日本擁有長久的友誼，106年與日本高知縣簽署教育暨文化交流備忘錄，推動兩地少年棒球隊、舞蹈團交流，同年竹北市與日本石川縣內灘市簽署友好交流協議；在109年橫山鄉內灣車站與日本鳥取縣若櫻車站締結姊妹車站；110年橫山鄉與日本若櫻町締結姊妹城市。

公益財團法人日本台灣交流協會在1972年設立，本部設於東京，並設有台北事務所及高雄事務所，協會主要針對居留台灣之日本僑民與日籍旅客之入境、停留，以及教育貿易、經濟、技術交流等提供適當的支援，處理無外交關係台灣間的各項實務關係之業務。

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