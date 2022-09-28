日台交流協會拜會竹縣 楊文科:解封後促產業、文化交流

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楊文科指出，他以施政的四大主軸為「拚經濟、重文教、享福利、樂安居」，在產業上以「拚經濟」，積極推動招商引資，打造優質的投資環境，打造新竹縣成為科技產業的創新研發首都，日本企業也看好新竹投資環境，有46家企業進駐到新竹縣投資，促成地方就業機會。縣府目前大力推展智慧城市、AI大數據、地方創生及科技產業等政策，日本在AI人工智慧、大數據、地方創生、永續發展（SDGs）等領域具有豐富經驗，期待與日本進一步促成交流、學習切磋，讓竹縣成為更幸福、健康、快樂的城市。
現場也透過日文版新竹縣的宣傳影片，呈現新竹縣多元風貌及旅遊觀光等資源，讓來賓迅速認識新竹縣人文風貌及近年來的各項發展。
橫地晃表示，這次來訪瞭解到竹縣與日本各地交流非常成功，地方創生為聯合國永續發展（SDGs）目標之一，在日本擁有地方創生成功案例，透過地方創生可以活化地方，發覺城市與鄉下不同的美好觀點，促進地方有活力、富強起來，才能進一步推動國家發展，國家發展才能永續，希望台日雙方多交流合作，共同來克服未來面臨的課題。
民政處指出，新竹縣與日本擁有長久的友誼，106年與日本高知縣簽署教育暨文化交流備忘錄，推動兩地少年棒球隊、舞蹈團交流，同年竹北市與日本石川縣內灘市簽署友好交流協議；在109年橫山鄉內灣車站與日本鳥取縣若櫻車站締結姊妹車站；110年橫山鄉與日本若櫻町締結姊妹城市。
公益財團法人日本台灣交流協會在1972年設立，本部設於東京，並設有台北事務所及高雄事務所，協會主要針對居留台灣之日本僑民與日籍旅客之入境、停留，以及教育貿易、經濟、技術交流等提供適當的支援，處理無外交關係台灣間的各項實務關係之業務。