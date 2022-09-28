教師節優惠23家懶人包！超商咖啡買1送1　干貝鮑魚吃到飽

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星禮程金星會員回饋3張飲料好友分享券，回饋自動生效在會員帳號，9/28至9/30期間享買一送一。10/1至10/5有「社群尋找小熊」活動，在星巴克自營媒體上尋找小熊並截圖，10/3至10/5 11:00-20:00憑截圖（限時動態、LINE官帳或社群貼文），享大杯以上全品項買一送一。
🟡麥當勞
9/28當天開APP有「師生同樂會」免費任務，有機會抽中勁辣鷄腿堡、冰炫風、4塊麥克鷄塊買一送一優惠券。9/30當天在麥當勞APP及LINE禮物推出中杯經典美式或經典那堤同品項買一送一，雙平台各限量1萬組。
🟡怡客咖啡
全民皆老師，9/28當天到ikari怡客咖啡消費，皆可享教師節限定優惠「全飲品買一送一」。
🟡7-ELEVEN
APP行動隨時取9月30日前指定組合買6送3，包括大杯冰燕麥拿鐵、精品美式、特大杯美式／大杯濃萃拿鐵任選、燕麥奶茶／濃厚黑糖珍珠撞奶任選、英式紅茶／中杯美式任選，8大飲品都是買6送3，等於全都打6.7折。
🟡全家
9月28日、29日在APP隨買跨店取，大杯單品美式5.5折、2杯99元；大杯單品拿鐵6.6折、3杯199元；仙女珍珠醇奶茶7.6折、2杯99元，冰熱不限，每位會員各限購一組。APP另有職人冰咖啡910系列、UCC無糖咖啡買一送一。
🟡必勝客
平日外帶小披薩最低149元起，包括熱帶鳳梨鮮蝦、煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏都是149元，另有大披薩平日外帶199元起。
🟡馬辣集團
旗下品牌推出一系列優惠活動，9/30前含２成人以上同行，其中一人持有教師證、記者證、軍人證；或身分證／健保卡號含「0、1、9」任 2 碼，提前1日訂位並告知參加九月升級活動享以下優惠。
◾馬辣：全桌享XXL東石大蛤吃到飽。
◾新馬辣：全桌享九孔鮑魚吃到飽。
◾新馬辣Plus+：全桌享北海道生食級干貝吃到飽。
◾熊一燒肉：選大關燒肉、橫綱燒肉方案，全桌享北海道生食級干貝吃到飽，或全桌免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋。
◾哞哞屋和牛燒肉：選雙和牛方案，全桌享雲林北港烏魚子、烏魚子石鍋飯吃到飽。
◾夯下去燒肉：選極上雙和牛牛排放題方案，全桌享雲林北港烏魚子、焦糖烏魚子玉子燒握壽司吃到飽。
◾燒肉ChaCha：Google給予五星好評，免費升級自助吧飲料、冰品無限量吃到飽。
◾涮樂和牛鍋物：選極上和牛放題或極上雙和牛放題，全桌享鮮甜白蝦吃到飽。
◾狗一下居酒食堂：全桌消費滿千元送香烤鮭魚肚（200元），可累贈。
🟡海霸王集團
◾海霸王餐廳：四季料理憑教師證享特價再9折。
◾打狗霸Takao1972火鍋：日式個人鍋套餐，憑教師證兩人同行8.5折。
◾前鎮水產：個人火鍋吃到飽送生魚片，憑教師證兩人同行8.5折。
◾甲天下新台菜餐廳：憑教師證兩人同行，消費滿800元8.5折。
◾魅麗海中庭餐廳：西式排餐百匯，憑教師證兩人同行8.5折+10%優惠。
🟡丸亀製麺
9/29前到門市買100元以上烏龍麵，憑教師證就送釜揚烏龍麵（中）兌換券，每證限兌換1張，優惠於下次內用使用。
🟡金色三麥
9/28前教師們到金色三麥內用並出示相關證件，免費送350c.c.精釀啤酒，全台金色三麥門市與UMAMI金色三麥適用。
🟡新竹豐邑喜來登大飯店
9/28前盛宴自助餐廳憑教師證用餐，吃到飽2人同行1人免費。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！