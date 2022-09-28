教師節提教育政策！黃珊珊：5歲納義務教育、3-4歲免學費
適逢一年一度的教師節，台北市長參選人黃珊珊今（28）日也召開政策記者會，公布自己的教育相關政策。黃珊珊表示，未來當選台北市長後，會將國民義務教育向下延伸，將5歲兒童納入台北市的國民義務教育範圍之中，而3到4歲的兒童則是納入北市免費幼兒教育的範疇；至於2至6歲就讀私立幼兒園的兒童，補助則加倍至每年54640元。
黃珊珊在記者會上表示，為了減輕家長們的負擔，她在上任後推動「納5增34」，將義務教育向下延伸，5歲幼兒納入台北市國民義務教育範疇；3歲、4歲幼兒納入台北市免學費幼兒教育範疇。黃珊珊指出，將提供2到6歲平價、優質的公共化幼兒教育，幼托教育公共化達80%為目標，維持家長對幼兒園教保服務的滿意度超過90%。
至於選擇讓小朋友就讀私立幼兒園的家長，黃珊珊表示，未來針對私幼的學費補助，也將加倍到一年54640元。至於針對幼兒園教育品質問題，黃珊珊也規劃將逐年降低逐年降低幼兒園師生比，2歲班以師生比1：7（現行1：8）為原則；3-6歲專班或混齡班，以師生比1：12（現行1：15）為原則。
而針對補助非營利、準公共化幼兒園久任教學津貼，黃珊珊也宣布，將保障教保服務人員每月薪資新台幣38,000元以上，以穩定優質師資。