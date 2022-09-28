林志玲產後首復出！睽違2年亮相寵粉　分享夫妻相處祕辛

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她躋身暢銷作家行列，推出的新書《剛剛好的優雅──志玲姊姊修養之道》，至今蟬聯20週博客來、誠品、金石堂書店的暢銷榜。林志玲在書中分享人生點滴，就連夫妻相處之道也不藏私，若兩人遇到有情緒的時候，就會牽著彼此的手，「因為有溫度的心，會比任何言語上的溝通，更能拉近彼此的距離」。在許多讀者熱情敲碗之下，林志玲將於10月9日舉辦新書分享會，這是她睽違2年再次公開現身與粉絲面對面，機會相當難得。新書銷售扣除出版印製相關費用，所得將全數運用於「志玲姊姊慈善基金會」，捐助弱勢兒童的教育基金與偏鄉學童學習圓夢計畫。
林志玲新書《剛剛好的優雅──志玲姊姊修養之道》分享會
時間：10/9（日）下午15:00
地點：誠品松菸表演廳（台北市信義區菸廠路88號B1）
領取號碼牌與入場規定：
1、當天11時整，於誠品書店松菸店3F收銀台販售《剛剛好的優雅》見面會限定簽章版，每人限購一本，憑該本購書發票領取號碼牌，每人一張。
2、參加見面會讀者需要提供24小時內快篩陰性證明（請拍照記錄）方可入場，入場時會由工作人員量體溫（額溫超過37.5度者，恕無法入場）、手部消毒、核對快篩證明。
3、讀者須全程佩戴口罩，配合防疫措施，保護彼此健康安全。
4、14:30開放入場，入場時需出示號碼牌、《剛剛好的優雅》璀璨書衣版