埋伏太陽會分會長狂開10槍！槍手燒車逃逸 警方破案逮人
新竹市南寮上（8）月30日發生一起槍擊案，天道盟太陽會新竹分會長、綽號「南寮國」的戴銘銓，當天上午返家時，遭到宋姓槍手在門前埋伏，近距離連開10槍，其中有8槍打在戴男身上，送醫後所幸並無生命危險。警方組成專案小組追查，經過將近一個月的緝捕，於昨（27）日凌晨在宜蘭攻堅逮人，將宋姓槍手與其他5位共犯逮捕，訊後將宋男以殺人未遂罪嫌移送，檢方並向法院聲請羈押。
據了解，戴銘銓於30日早上送小孩到學校後返家，遭身穿黑衣頭戴黑色頭套的宋男於家門埋伏，衝過來近距離連開10槍，戴男右大腿中了3槍、左小腿中了2槍，腹部中了3槍，宋男隨後開車逃逸，之後更將汽車燒燬滅證，再換交通工具逃竄。
案情一度陷入膠著，但警方最終查出作案用車輛是半年前購買的權利車，透過監視器畫面循線層層比對，鎖定宋姓男子涉有重嫌，於昨（27）日凌晨在宋男位於宜蘭的藏身處發動攻堅，順利逮捕宋男與其他共犯5人，並在現場起獲槍枝與子彈。
宋男到案後仍堅決否認犯案，對案情交代全部供稱一概不知，檢方認定宋男有串證及逃亡之虞，向法院聲請羈押。至於開槍動機，背後是否有組織買凶殺人或為個人恩怨，仍待檢警進一步調查釐清。（編輯：倪浩軒）