教師節推首支競選CF 林慧欣期許自己為教育衝出一條新路
高雄市大旗美市議員候選人林慧欣今(28)日趁著教師節，找來自己老師於個人社群平台，推出了競選的首支CF，除了向老師們祝賀教師節之外，也提出了包含了「提升社區育兒友善空間」、「增強多語學習力」、「完善課後照顧系統」、「建立產前、產後照護公共系統」、「爭取設置全齡式照護中心」等政見。
林慧欣表示，這支影片都是在大旗美地區取景，也找了自己老師一起完成拍攝，除了藉由這支影片向所有的教師獻上祝福，也希望藉由影片跟各位鄉親報告自己的政見，內容包含了「提升社區育兒友善空間」、「增強多語學習力」、「完善課後照顧系統」、「建立產前、產後照護公共系統」、「爭取設置全齡式照護中心」。
林慧欣也說，自己曾經擔任過十年的教職生涯、現在也是一位新手媽媽，對於幼童教育、孕婦需求以及長者照顧都有很深的感觸，因此未來希望能夠為大旗美地區的孩童打造優質的學習環境、讓孕婦有完善的公共系統可以運用，長者也有安全合宜的休閒去處。
林慧欣表示，這次帶著過去擔任教師的經驗投入選戰，她希望轉換身分，為教育衝出一條新路外，也能夠為曾經的好同事、好夥伴們發聲，用自己的教育專業強化大旗美選區的教育發展及環境，讓每位教師及學子都能受惠。