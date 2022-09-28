星宇佈局國內線卻棄立榮？翟健華揭張國煒考量

星宇航空（2646）今（28）日於台北萬豪酒店召開興櫃前法人說明會，然而昨（27）日董事長張國煒才對市場投下震撼彈，宣布請辭立榮航空董座，也被外界解讀為退出長榮經營權之爭，不過星宇將來也將佈局國內航線，執行長翟健華指出，張國煒認為，既然兄長已經溝通協調，家族紛爭就已經告一段落，沒有意願再回到長榮。
星宇航空實收資本額181.17億元隨著各國邊境措施逐步鬆綁，旅遊市場回溫，星宇航空今年1至8月營收較去年同期增加131%，已連續4個月年增率及月增率呈現正成長，而除了國際航網佈局，星宇未來也將規劃國內航線，3月時星宇即表示，國內離島市場仍有固定的需求，許多旅客都很希望星宇能投入國內市場。
不過翟健華表示，由於解封復甦需求強勁，和原廠談的ATR機型交接時程出現變化，因此可能會按照交機時程往後延，將會繼續追蹤，「ATR還是要買，但是現在他們交不出來，如果拿不到ATR我們也不會貿然作業，開航國內航班」。
而對於張國煒辭任立榮董座，翟健華說明，當初4月兼任立榮董座是由於長榮國際之託，因為K董是幾個兄弟之中最有經驗的，因此「代管」，也希望家族的紛爭在幾位兄長協調完之後，按照他們的決定進行，而且Ｋ董也表達的很清楚，他沒有意願再回到長榮，既然他們有討論了有協調了，那也是他很樂見的事情，他還是希望整個長榮集團順順利利的，他還是有持股，長榮經營的好，他當然還是有股利的，而且家族紛爭能告一段落也是好事。