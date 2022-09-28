孔子誕辰2572週年釋奠典禮 國際交換生體驗祭孔禮生儀節
高雄市紀念大成至聖先師孔子誕辰2572週年釋奠典禮，今(28)日教師節上午7時在高雄市左營孔子廟舉行，由在地師生組成近220人的儀禮隊伍，並首次有外籍交換學生參加，依循明代禮制完成祭孔儀程。而隨著疫情趨緩，今年也開放民眾拔牛毛、過蔥門、領智慧糕，難得的體驗讓現場民眾備感新奇有趣。
典禮由舊城國小、鼎金國中、左營高中擔任典禮執事人員，舊城國小擔任佾舞的佾生，左營高中執掌通贊、亞贊與禮生，鼎金國中負責樂生與歌生。高雄市長陳其邁擔任正獻官，秘書長郭添貴、教育局長謝文斌、民政局長閻青智、新聞局長董建宏、財政局長陳勇勝、都市發展局副局長蘇俊傑擔任分獻官，由文化局長王文翠擔任糾儀官，陪祭官則由高雄市民意代表、學校校長以及里長擔綱，以表示高雄市各界對孔子的崇敬之意，發揚尊師重道的精神。
特別的是，今年還有來自德國、捷克、美國、丹麥的8位外籍交換學生參與祭孔大典，協助禮生的工作。來自美國的毛嵐迪表示天氣真的很熱，但祭孔衣服非常漂亮，是非常值得的體驗。德國的交換生陳玫亞提到這是非常特別的典禮，她感到十分榮幸。
釋奠典禮在莊嚴鐘鼓樂聲中，舉行啟扉、迎神、進饌、上香、獻帛、獻爵、獻花、飲褔、受胙及送神等儀節，高雄市長陳其邁率領民眾於儀式結束後拔取象徵「智慧毛」的毛筆，穿越蔥門代表「過聰慧之門」，最後領取智慧糕等活動，祝福學子們都能滿腹墨水，才華洋溢，課業進步。