爭議不斷暫告假！周玉蔻最新聲明曝：10月10日重返崗位
2022選戰將至，資深媒體人周玉蔻爆料「晶華緋聞案」女主角為前中國小姐張淑娟，遭張淑娟按鈴提告，周玉蔻跑到現場要向張淑娟道歉，結果又與台北市議員王鴻薇火爆互罵。周玉蔻原訂今（28）日上午10點親赴台北地檢署提告台北市長柯文哲、國民黨台北市長參選人蔣萬安妨害名譽，但最後改由律師遞送訴狀，而周玉蔻主持的廣播節目與民視《辣新聞152》節目也都宣布請假，周玉蔻表示，將會休息到10月10日再重返主持崗位，希望選舉回歸正軌。
周玉蔻、蔡玉真在節目上緊咬蔣萬安父親蔣孝嚴緋聞案，話題延燒爭議不斷，主持的節目《辣新聞152》也接獲不少民眾檢舉，民視昨日下午召開常務董事會，決議為避免爭議擴大，取消《辣新聞152》節目在民視新聞台的聯播，但仍維持在152頻道台灣台播出不變。
周玉蔻態度似乎趨於低調，個人臉書已多日沒有發文，原訂親赴北檢提告也取消改由律師遞狀。周玉蔻創辦的《放言》報導表示，即日起周玉蔻將暫停電視節目《辣新聞152》及廣播節目《新聞放鞭炮》的主持工作，由製作單位安排代班主持人，周玉蔻會於10月10日重返主持崗位，希望選舉回歸正軌。
周玉蔻強調，媒體工作是她一生的職志、熱愛的專業，在這個角色上學習成長進步，以前如此，以後也會如此。「身為媒體人，挖掘真相、爭取正義，打擊邪魔鬼怪，特別是藍白政黨結合，毀壞台灣民主的惡勢力，是永遠不變的目標。」（編輯：倪浩軒）