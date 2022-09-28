喊成立調閱小組查鏡電視案！藍營狂轟NCC：淪護航打手

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賴士葆則說，陳耀祥將NCC給東廠化，甚至越做越順手，當初關中天電視台理由是公司治理出問題，而鏡電視一個月內換三次董事長，鏡電視前董事長陳建平也出面說，他原先要赴NCC討論鏡電視負責人變更一事，但NCC卻突然告知不要來，「這是赤裸裸的政治力干預」，而監察院至今也都無任何動作。賴士葆還說，他已提案並獲20名立委支持達連署門檻，要修《有線廣播電視法》第29條與第37條之1，保障人民收視權益。
曾銘宗批評，蔡政府破壞政府體制，玩弄NCC成護主單位，國民黨團進而提出三點訴求，包括：一、蔡英文、蘇貞昌公開道歉；二、陳耀祥下台負責、三、成立調閱小組追查事實真相。曾銘宗強調，上會期曾提成立調閱小組，遭民進黨團阻擋，這次更呼籲民進黨不該再干預，「擋了就表示不敢接受外界公開檢視，不敢讓不法之事攤在陽光下。」
另外，國民黨今上午也召開「總統級醜聞！公然伸手進入NCC喬新聞台 國民黨籲蔡英文蘇貞昌踹共」，新北市議員陳偉杰批評，全民應有自己的理智，看待民進黨隻手遮天控制媒體機構的作為，NCC到底還有什麼存在的價值？過去民進黨宣稱要退出媒體，現在卻自己進入媒體，甚至將手伸入獨立機關，為此提出嚴正抗議。國民黨副發言人楊智伃也喊話民進黨「切勿切割」，並嗆民進黨說別人中共同路人，自己卻踐踏憲法、言論自由跟公共利益，黑手伸入媒體第四權。
國民黨文傳會主委洪孟楷則表示，NCC為獨立行政機關，2006年成立初衷仿照美國聯邦通訊委員會，目的是使通訊傳播管理行政中立，但民進黨政府下的NCC，有行政中立跟行政獨立？根本就是天大笑話。他直言，在錄音檔出來後，總統府或行政院雖第一時間否認，但有去提告嗎？只否認不提告，不讓檢調介入，究竟在心虛甚麼？不提告就是心虛和默認。
洪孟楷代表國民黨進一步提出三點要求：一、新設新聞台過程有政治力介入，要求檢調應該主動立案調查有無涉嫌政商利益輸送；二、陳耀祥聽命行事，明顯不獨立客觀，應立即辭職道歉下台負責；三、蔡英文、蘇貞昌別再神隱，公開向國人說明，「總統級醜聞」是國家之恥。