「失戀要吃香蕉皮？」　營養師建議：利用食物互補搭配效果更加倍！

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血清素
血清素又稱快樂荷爾蒙，為神經傳導物質之一，主要可以調節心情、食慾、睡眠和認知等功能，當情緒正低落時，提高血清素濃度將有助於改善負面情緒，並增加愉悅及幸福感，乳製品、豆製品、堅果等亦是不錯的食物來源。
色胺酸
色胺酸是合成血清素的前驅物，不僅香蕉果皮含有此成分，果肉本身也有。此外，乳製品、可可、穀物類、豆製品、蛋和肉類等，也含有豐富的色胺酸。
維生素B6
維生素B6不僅是血清素的前驅物，也能幫助色胺酸轉變成菸鹼素，增進神經系統的健康，維生素B6含量豐富的食材包括肉類、深綠色蔬菜、全穀雜糧類和堅果。
葉酸
葉酸能幫助血清素、多巴胺與正腎上腺素的分泌，讓情緒較為穩定，其他食物來源為深綠色蔬菜、水果、內臟、蛋類和堅果。
鎂
鎂和鈣會共同調節神經細胞與肌肉收縮，主要功能是維持神經系統與情緒穩定，富含鎂的食物來源包括深綠色蔬菜、堅果和豆類。
雖然這些成分在香蕉皮的含量優於果肉，就適口性和是否有農藥殘留疑慮而言，Hane建議與其單吃香蕉皮，不妨利用食物互補來做搭配，更有加乘的效果，例如用牛奶來搭配香蕉，以彌補鈣質不足的問題；或用雞蛋、燕麥和香蕉來做鬆餅，調整蛋白質和碳水化合物的比例，來防止飲食太單一、香蕉可能會吃過多的問題。
本文經 營養師Hane Instagram《食尚玩美 - Hane營養師》授權報導
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