本土疫情持續在「高原期」　面對選舉將近，醫：暗藏危機

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雖單日確診數仍未明顯下降，但姜冠宇醫師認為，專責病房並未因此而加開，代表仍在可控範圍，唯脆弱族群需避免重複感染，以免身體狀況越變越差。
除了新冠肺炎病毒之外，姜冠宇醫師也呼籲大家重視「流感」的風險。以過去流感有抗體的狀況下，族群免疫門檻約為25%，但若當一族群長時間都未得流感，體內抗體量低，是否會導致2015春季大流感類似事件再度發生，甚至造成醫療量能來不及負荷，是全體民眾都需留意的事情。因此，若當季流感疫苗數量允許，建議民眾視自身情況前往施打。
造勢活動多近距離接觸 長者需重視背後風險
雖民眾多已培養出自我防疫的良好習慣，但隨著台灣大選日期越來越近、越來越多相關活動如造勢、掃街等皆蓄勢待發。姜冠宇醫師提醒，此類活動多有大量高齡者參與，且其中不乏握手等近距離接觸行為，民眾切記注意群聚風險。
姜冠宇醫師以自己所接觸過的長者個案為例，原先該個案呼吸道功能都沒什麼大礙，在上一波疫情來襲時，即便不幸確診也是輕症。沒想到近期被送至急診，竟已出現「低血氧」及「哮喘」現象，疑似為後遺症造成。雖Omicron變異株對年輕的健康族群貌似無太大威脅，但對於長輩來說，仍不能掉以輕心。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55242
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