最會說故事的魅力商圈！漫遊南庄「逛商圈、聽故事」

各縣市政府大力推廣在地觀光與特色旅遊！苗栗縣政府與南庄鄉觀光產業協會為行銷「南庄山城花園品牌商圈」在地特色店家、展現優質消費環境，即日起至10月3日推出「南庄好禮遊購讚」，規劃抽奬、市集、表演等精彩活動；另外，喜愛深度導覽體驗的民眾，即日起也可透過「Holiday in 南庄-南庄鄉觀光產業協會」臉書粉絲團報名參與10月1日及2日共計2場次街區導覽。
苗栗縣政府表示，苗栗縣南庄鄉位處秀麗景致的獅頭山風景區內，是由客家、閩南、賽夏、泰雅族等族群，集聚而成的多元城鎮。「南庄」除了為全臺灣票選為「友善城市」第一名，2016年更通過國際慢城認證，是個產業豐饒、文化底蘊豐富的世外桃源。「南庄山城花園品牌商圈」更是一個集結在地休閒產業、美食小吃及住宿業者的特色商圈，一直都是國內外遊客必訪景點之一。
南庄老街集結了許多「產業記憶」和「在地生活故事」，使得商圈更多了一份獨樹一格的懷舊情懷。像是「磚仔厝」所在的乞丐寮生活聚落、「南庄媳婦老店」承襲在地老總鋪師好滋味、由礦工雜貨店轉型賣飲品的「羅媽媽桂花釀」、堅持手工遵循古法的「新品珍古早味餅舖」40年老店、南庄人婚宴指定會所「臺華飯店」、「桂花品」客家伴手禮店面正是早期煤炭販賣所舊址等，都在文化路、中正路以及中山路這三條南庄匯集最多故事的地方訴說著。
為持續推廣南庄山城花園品牌商圈，苗栗縣政府與南庄鄉觀光產業協會合作舉辦「南庄好禮遊購讚」系列行銷活動，串聯超過50間在地店家，讓民眾「逛商圈、聽故事」，還規劃2場街區導覽，讓民眾深度體驗商圈特色、感受商圈的魅力所在。此外，10月1日至2日在遊客服務中心戶外廣場還有南庄風市集和街頭藝人表演。
「南庄好禮遊購讚」即日起至10月3日期間，推出消費抽獎活動，民眾於活動期間至南庄山城花園品牌商圈推薦好店消費，凡消費滿300元憑發票或收據即可兌換乙張摸獎券(每人最多兌換3張)，填妥後至東村宿舍或百年老郵局投入摸彩箱，可以參加抽獎，有Ipad Air、南庄在地特色商品及住宿券等多項好禮。