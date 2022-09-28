名導曝金城武拍戲「必備3條件」！網驚呼：果然宅男之神
48歲的「不老男神」金城武行事低調，出道33年以來鮮少緋聞，自從2017年拍攝電影《風林火山》後，沒有再接新戲，偶爾拍攝廣告才會現身，與他合作多次的香港名導陳可辛，近來受訪透露金城武作品銳減的原因，並直言邀請他拍戲有3個關鍵，若無法滿足就很難讓他點頭，影迷聽了直呼「果然是宅男之神」！
金城武演出許多知名戲劇，演技獲得肯定，對作品品質相當要求，不輕易點頭拍戲，他在台灣、日本都有房產，經濟生活無虞，今年6月難得露臉，登上中國時尚雜誌封面，自認只是一般「普通人」，闡述自己的生活理念；曾因為低調不喜歡被打擾，為空姐影迷簽名後投訴座艙長，被空姐指控是雙面人，但多數網友認同金城武的作法。
據《香港01》報導，陳可辛曾與金城武合作《如果·愛》、《投名狀》、《武俠》等3部電影，私下交情不錯，對於好友近年作品大幅銳減，他透露金城武事業重心不在拍電影，自己多次邀請也被拒絕，開口邀約就必須有耐心，可能要等候半年以上，對方才會點頭，而且金城武拍戲還有3大必備條件，就是「不能沒電腦」、「不能沒網路」、「不能距離太遠」，若脫離了舒適圈就難讓他點頭。
傳聞金城武是個電玩宅，只要有電玩遊戲，他就能宅在電腦面前，足不出戶好一段時間，陳可辛說法間接證實金城武是「宅男」的傳言。新聞曝光後，網友笑說「他果然是宅男之神」、「會不會現在金城武現在就在電腦前」、「金城武不宅的時候能賺的鈔票比我們多太多了」！