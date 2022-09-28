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英特爾第13代桌機處理器登場！遊戲爽度大增　10/20發售

▲英特爾今(28)日凌晨宣布推出最新第13代Intel Core桌上型處理器，將帶來更快、效能更佳的使用體驗。（圖／記者周淑萍攝）
▲英特爾今(28)日凌晨宣布推出最新第13代Intel Core桌上型處理器，將帶來更快、效能更佳的使用體驗。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-28 13:34:55

英特爾今(28)日凌晨宣布推出最新第13代Intel Core桌上型處理器，這一代產品中英特爾的混合架構將有史以來最快的效能核心（P-core）與數量倍增的效率核心（E-core）結合在一起 ，提供更高的單執行緒和多執行緒效能，高達5.8GHz和15%的單執行緒效能提升，推升更高的畫面幀率，帶來更好的遊戲體驗，首批推出 Core i9 / i7 / i5 的 K 系列的可超頻款式，預計10/20上市開賣。

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全新的第13代Intel Core桌上型處理器相較於上一代可以帶來更佳的遊戲體驗，Core i9-13900K多達24核心和32執行緒，高達5.8GHz和15%的單執行緒效能提升，可推升更高的畫面幀率，並達到所有熱門遊戲的最佳遊戲體驗。此外在內容創作方面也持續進步，增加了更多的E-core，效能提升41%，能處理多種運算。使用者可以看到更高的超頻速度，包括P-core、E-core和DDR5記憶體，並更新一鍵超頻功能。

第13代Intel Core桌上型處理器讓使用者在遊戲、內容創作和工作方面可享有領先的效能和體驗。在特定的工作負載中，能夠根據功率和散熱，適時提升處理器的時脈，於Intel Core i9不鎖頻的型號具備此功能。Intel Core i5、i7、i9具備更多E-core — 為使用者提供大幅躍進的多執行緒效能和更佳的多工、巨型工作體驗。處理器支援高達16條 PCIe 5.0通道。將記憶體支援提升至DDR5-5600和DDR5-5200，同時維持DDR4的相容性，最多達2倍的L2快取與增加的L3快取容量。

在推出第13代Intel Core桌上型處理器的同時，英特爾還推出了新的Intel 700系列晶片組，額外8條PCIe 4.0通道結合原有PCIe 3.0通道，晶片組總共可提供28條通道，增加的USB 3.2 Gen 2x2（20Gbps）連接埠，提供更好的USB連接速度，DMI 4.0提升晶片組到CPU的頻寬，實現對週邊設備和網路的快速存取。此外，英特爾也提供向前和向後的相容性，可利用現有Intel 600系列晶片組的主機板，掌握第13代Intel Core處理器效能提升優勢。預計第13代Intel Core桌上型不鎖頻處理器和Intel Z790晶片組將於10月20日開始發售。

▲英特爾,第13代Intel Core桌上型處理器。（圖／記者周淑萍攝）
▲第13代Intel Core桌上型處理器，預計10/20開賣。（圖／記者周淑萍攝）
同步推出Intel Unison解決手機和電腦的串連2022年CES上展示Screenovate的收購之後，英特爾推出Intel Unison，可以讓使用者的個人電腦和行動裝置無縫連接，達成跨作業系統整合。初始版本將在PC和iOS、Android手機之間提供連續且無縫的連接，完成配對後，使用者將能夠檔案傳輸並延伸PC功能，手機拍攝，PC編輯。以及可從PC上收發文字簡訊，還有語音通話及電話通知 。將於今年在Acer、HP和Lenovo搭載第12代Intel Core處理器的部分Intel Evo筆記型電腦上推出，並將於明年初開始拓展到第13代Intel Core處理器。

▲英特爾,第13代Intel Core桌上型處理器。（圖／記者周淑萍攝）
▲除了桌機之外，日後會陸續推出適用於筆電的處理器。（圖／記者周淑萍攝）

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