英特爾第13代桌機處理器登場！遊戲爽度大增　10/20發售

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第13代Intel Core桌上型處理器讓使用者在遊戲、內容創作和工作方面可享有領先的效能和體驗。在特定的工作負載中，能夠根據功率和散熱，適時提升處理器的時脈，於Intel Core i9不鎖頻的型號具備此功能。Intel Core i5、i7、i9具備更多E-core — 為使用者提供大幅躍進的多執行緒效能和更佳的多工、巨型工作體驗。處理器支援高達16條 PCIe 5.0通道。將記憶體支援提升至DDR5-5600和DDR5-5200，同時維持DDR4的相容性，最多達2倍的L2快取與增加的L3快取容量。
在推出第13代Intel Core桌上型處理器的同時，英特爾還推出了新的Intel 700系列晶片組，額外8條PCIe 4.0通道結合原有PCIe 3.0通道，晶片組總共可提供28條通道，增加的USB 3.2 Gen 2x2（20Gbps）連接埠，提供更好的USB連接速度，DMI 4.0提升晶片組到CPU的頻寬，實現對週邊設備和網路的快速存取。此外，英特爾也提供向前和向後的相容性，可利用現有Intel 600系列晶片組的主機板，掌握第13代Intel Core處理器效能提升優勢。預計第13代Intel Core桌上型不鎖頻處理器和Intel Z790晶片組將於10月20日開始發售。
同步推出Intel Unison解決手機和電腦的串連，2022年CES上展示Screenovate的收購之後，英特爾推出Intel Unison，可以讓使用者的個人電腦和行動裝置無縫連接，達成跨作業系統整合。初始版本將在PC和iOS、Android手機之間提供連續且無縫的連接，完成配對後，使用者將能夠檔案傳輸並延伸PC功能，手機拍攝，PC編輯。以及可從PC上收發文字簡訊，還有語音通話及電話通知 。將於今年在Acer、HP和Lenovo搭載第12代Intel Core處理器的部分Intel Evo筆記型電腦上推出，並將於明年初開始拓展到第13代Intel Core處理器。