氣象廳預測第18號颱風將生成　9月7颱高於往年

（中央社東京28日綜合外電報導）日本氣象廳今天預測日本南方海面上的熱帶低氣壓，可能在未來24小時內形成今年第18號颱風。根據統計，往年9月平均生成5個颱風，第18號颱風一旦生成將成9月第7颱。 我是廣告 請繼續往下閱讀 氣象廳今天上午9時指出，目前在日本南方海面上的熱帶低氣壓，有可能在24小時內生成為今年第18號颱風，9月29日可能接近沖繩縣大東島地方。氣象廳觀測，熱帶低氣壓正以每小時20公里速度朝北北西移動，中心氣壓1004百帕、最大風速每秒15公尺、最大瞬間風速每秒23公尺。日本氣象新聞公司（Weathernews）表示，熱帶低氣壓成颱後，到10月1日以後的路徑恐因高氣壓受阻，目前難以預測可能路徑，仍存在相當大的變化。今年9月至今已生成6個颱風，第18號颱風一旦形成將是9月第7颱，較往年9月平均生成5個颱風來得多，也將是繼2016年以來再次出現9月7颱的情況。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1110928世紀颶風伊恩攪局！ NASA三度取消「阿提米絲」發射任務耍大牌？喬治王子遭爆在學校撂狠話 一句話嗆爆同學被政變？習近平神隱逾10天 大陣仗露面破「遭軟禁」消息巷仔內／安倍時代落幕 岸田藉國葬「弔唁外交」得失難解