CoCo楊枝甘露訂到當機！業者霸氣：門市免領券直接買1送1
手搖飲CoCo都可今（28）早開跑1日限定的「都可好友日」，在LINE官帳釋出胖胖楊枝甘露、纖細楊枝甘露買一送一優惠券，沒想到活動才開跑不到3小時，湧入大量消費者癱瘓領券系統，業者也緊急宣布：「即刻起到打烊前，到門市點單就享楊枝甘露買一送一。」
CoCo都可今（28）日舉辦「都可好友日」，推出「胖胖版楊枝甘露M／纖細版楊枝甘露M」買一送一優惠券，消費者從LINE官方帳號可進入領券系統，不過活動開跑不到3小時，「都可訂」系統就因乘載量無法負荷而故障，業者緊急喊話「感受到消費者的愛」，為了回饋支持，9月28日當天即刻起，在門市打烊前到場點單免優惠券，就可享胖胖版楊枝甘露M（70元）、纖細版楊枝甘露M（70元）買一送一，每人限購2組，各店數量有限，售完為止。
而8月中旬在台北南港新開幕的好一點熟醇紅茶，主打「熟醇紅茶」喝起來口感滑順，業者將於9月30日推出秋季新品「蜜雨紅茶」，當天同步舉辦新品上市活動，10月6日前買蜜雨紅茶或熟醇紅茶任選第二杯半價（18元），限大杯、限自取，門市每人單筆限購2組。
在2008年首創「鮮搾柳丁＋清香綠茶」的大苑子，推出至今已邁入第15年，累積銷售杯數超過2000萬杯，即日起在APP開放「台灣鮮搾柳丁綠」早鳥訂購，大杯70元，APP會員限定100杯組5999元（限10組）、8杯組489元（限2000組）、5杯組309元（限2000組），全台門市於9月30日同步上市。