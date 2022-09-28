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獨／蔡英文一周2度同框陳時中　千人造勢甩「蔻」分

▲蔡英文一周內安排二度與陳時中同框，周日將在土城同框造勢，試圖將選戰拉回選舉主軸。（圖／總統府提供）
▲蔡英文一周內安排二度與陳時中同框，周日將在土城同框造勢，試圖將選戰拉回選舉主軸。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-28 13:25:132022-09-28 14:00:40

年底九合一大選倒數59天，選戰進入白熱化階段，民進黨有感近日來選戰充斥口水與烏賊戰，無法凸顯中央、地方政績，定調要另闢戰場由行政院長蘇貞昌出馬，啟動全台輔選列車，未料遇上藍白陣營操作「票投陳時中就是支持周玉蔻」發酵，台北市長參選人陳時中也坦言民調受影響，讓選情再次陷入泥沼；《NOWnews今日新聞》掌握訊息，總統蔡英文本周日將率鄭文燦、陳時中赴新北，出席新北市長參選人林佳龍百工百業後援會，預估將有千名支持者到場，民進黨一甩「蔻」分陰霾，盼選舉主軸拉回正軌。

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民進黨選情一波三折，剛經歷新竹市前市長林智堅論文風波，決定另闢戰場堅下鵬上，立委鄭運鵬臨危授命，加上桃園市長鄭文燦8年政績與超高滿意度的加持，民調顯示仍足以與對手張善政抗衡，成功拆彈。

擺脫論文案泥濘，民進黨高層認為，選戰淪為泥巴仗、潑髒水，不僅對選情不利也無法凸顯中央與地方政績，決定由行政院長蘇貞昌出馬，啟動政績宣講輔選列車，喊出「中央地方一起拚　民主台灣大步行」，期盼透過政績爭取中間選民認同，沒想到上周日才啟動，輔選列車就陷入「蔻」分泥沼，民調停滯不前，支持度倒退嚕。

周玉蔻近來爭議言論不斷，抹紅慈濟是「中共自己人」還砲打證嚴法師，更掀出台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞，日前在北檢先上演與市議員王淑薇、前中國小姐張淑娟「邊罵邊道歉戲碼」攻佔媒體版面，另一頭則向陳時中大方示愛。

周玉蔻驚世語錄成為藍白操作的議題，喊出「票投陳時中就是支持周玉蔻」，陳時中團隊憂心衝擊選情，定出「三不」政策設下防火牆，包括跟政策無關不介入、跟選舉無關人士不攻擊與媒體作為第四權不干涉，弱化與周玉蔻的連結；若不計毀譽，陳時中「被」成為網路聲量王，對於周玉蔻的助攻，他淡淡的說「短時間效應是有」，講得很含蓄也很露骨，弦外之音有多少箇中辛酸。

據了解，總統蔡英文將在周日（10月2日）率領鄭文燦與行政院副院長沈榮津前往土城，參加新北市長參選人林佳龍「百工百業後援會成立大會」，新北議員參選人也將全員到齊，預估將有上千名支持者造勢，陳時中也將到場致詞。主席出手在一周內兩度與陳時中同框，邀集黨內大咖衝場，試圖將選舉主軸拉回正軌，一甩「蔻」分陰霾。

黨內人士無奈稱，周玉蔻要幫誰或打誰都不是民進黨可以控制，她的言行卻由陳時中概括承受這並不合理，一個不是參選人的角色卻佔用媒體資源與版面，對其他參選人來說並不公平，只希望周玉蔻近來請假、不出面，能盡快讓議題回歸到選戰本質，「只能冷處理、喘口氣，也不能怎麼辦」。

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