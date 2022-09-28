快訊／本土確診+48421！死亡個案增38人　境外移入192例

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指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為24例男性、14例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、33例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月24日至9月25日，死亡日期介於6月22日至9月25日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增192例境外移入個案中，為113例男性、79例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自越南(11例)，荷蘭(4例)，新加坡(3例)，奧地利、美國、英國、菲律賓及泰國(各2例)，德國、印度、中國、瑞士、柬埔寨、印尼、日本、緬甸及馬來西亞(各1例)，另155例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月27日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,740,672例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,360,441例排除)，其中6,373,121例確診，分別為34,453例境外移入，6,338,614例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,950例COVID-19死亡病例，其中10,934例本土，個案居住縣市分布為新北市2,302例、臺北市1,221例、臺中市1,107例、高雄市1,013例、桃園市837例、臺南市829例、彰化縣632例、屏東縣432例、雲林縣343例、南投縣325例、苗栗縣287例、嘉義縣263例、基隆市242例、宜蘭縣226例、花蓮縣194例、嘉義市177例、新竹縣178例、臺東縣155例、新竹市120例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。