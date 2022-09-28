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倡議工作坊登場　One-Forty將移工議題帶入校園

▲對於移工朋友產生的好奇、認識、同理到行動，都是移工議題的起點。執行長陳凱翔也期待在未來，打造一個對於不同族群、文化、語言都更加友善的台灣社會。（圖／學習家提供）
▲對於移工朋友產生的好奇、認識、同理到行動，都是移工議題的起點。執行長陳凱翔也期待在未來，打造一個對於不同族群、文化、語言都更加友善的台灣社會。（圖／學習家提供）

記者賴正琳／綜合報導

2022-09-28 13:36:592022-09-28 13:46:16

鄰近教師節，致力於移工教育的公益組織One-Forty 推出一系列的教學教案，並將在10月13日展開「One-Forty 校園教育倡議計畫」工作坊計畫。創辦人陳凱翔表示：「期待透過移工議題教育，讓下一代懷抱同理和開放的心態重新認識移工朋友。」

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現今，大約每35個在台灣的人，就有一位東南亞移工。且在缺工、高齡化的社會下，未來勢必有越來越多移工來到台灣。因此，認識同樣生活在同一塊土地的移工，將成為重要的議題。此外，移工議題的教育也符合新課綱中的核心素養「社會參與」中，希望學生具備「多元文化與國際理解」、「人際關係與團隊合作」與「道德實踐與公民意識」能力。

因此，One-Forty 近年來開始將移工議題帶入校園。2020 年 One-Forty與高雄女中的老師聯手帶領學生參觀 One-Forty 「移工之聲」年度攝影展，讓學生看見移工跨國的旅程，了解他們在台的生活與成長。也曾與北一女中的班級合作舉辦社會設計工作坊，使用移工旅程地圖，認識東南亞移工所面臨的困難與挑戰。2022 年更參與中學生社會設計個案挑戰賽，提供體制內外的中學生一個關注社會議題，提出企劃、展開行動的機會，並給予學生們輔導資源，進一步落實完整的提案。如今，One-Forty將再次帶來移工議題教案工作坊，希望邀請教育界專家共襄盛舉。

▲One-Forty舉辦工作坊帶領學員認識移工議題。（圖／One-Forty提供）
▲One-Forty舉辦工作坊帶領學員認識移工議題。（圖／One-Forty提供）
  • 「One-Forty 校園教育倡議計畫」工作坊：https://bit.ly/3xXgzDv
    • 時間：10/13（四）14:00 - 17:00
    • 地點：萊客共享空間 805 教室（台北市中正區許昌街 42 號 8 樓，臨近台北車站）
    • 內容：東南亞移工議題知識介紹、移工旅程地圖教案教學與演練、教學現場老師經驗分享、移工故事訪談與分享
【關於 One-Forty】

One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）是一個關注東南亞移工的非營利組織，致力於培力東南亞移工，讓他們能透過教育與學習累積自己，回鄉後有能力經濟獨立、打破貧窮的惡性循環，同時也定期籌劃各式文化交流活動，創造台灣人與東南亞移工互相認識的機會，進而學習尊重與同理。

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