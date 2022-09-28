倡議工作坊登場　One-Forty將移工議題帶入校園

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因此，One-Forty 近年來開始將移工議題帶入校園。2020 年 One-Forty與高雄女中的老師聯手帶領學生參觀 One-Forty 「移工之聲」年度攝影展，讓學生看見移工跨國的旅程，了解他們在台的生活與成長。也曾與北一女中的班級合作舉辦社會設計工作坊，使用移工旅程地圖，認識東南亞移工所面臨的困難與挑戰。2022 年更參與中學生社會設計個案挑戰賽，提供體制內外的中學生一個關注社會議題，提出企劃、展開行動的機會，並給予學生們輔導資源，進一步落實完整的提案。如今，One-Forty將再次帶來移工議題教案工作坊，希望邀請教育界專家共襄盛舉。
- 「One-Forty 校園教育倡議計畫」工作坊：https://bit.ly/3xXgzDv
- 時間：10/13（四）14:00 - 17:00
- 地點：萊客共享空間 805 教室（台北市中正區許昌街 42 號 8 樓，臨近台北車站）
- 內容：東南亞移工議題知識介紹、移工旅程地圖教案教學與演練、教學現場老師經驗分享、移工故事訪談與分享
One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）是一個關注東南亞移工的非營利組織，致力於培力東南亞移工，讓他們能透過教育與學習累積自己，回鄉後有能力經濟獨立、打破貧窮的惡性循環，同時也定期籌劃各式文化交流活動，創造台灣人與東南亞移工互相認識的機會，進而學習尊重與同理。