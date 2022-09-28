盼納入全民課綱！公益團體推出超精美移工議題教案

為配合 108 課綱，有許多教育工作者試圖將移工議題帶入校園，但卻不知道如何著手。看見教育現場的需求，致力於移工教育的 NGO 組織 One-Forty 推出了「移工議題教學包」，包含議題教學手冊、10個教案活動與簡報。希望讓老師將移工議題帶入校園，重構學生對於東南亞的印象，並在學習尊重多元文化的同時，擴展自身的國際視野。截至目前已經有825位老師下載教學包，也收到許多回饋「很高度符合課程需要，會分享給其他老師」、「多元化的方式是新課綱的教學中非常需要的」。
One-Forty正式推出移工議題教學包，發展出 10 個教案活動與議題教學簡報，內容涵蓋多元族群與文化知識問卷、移工旅程問題解決工作坊、破除刻板印象反思活動等等。使學生在過程中建立對於移工議題的基本認識，透過觀察與反思，放下對於移工的刻板印象、學習同理，重新認識這群台灣好隊友。期待學員在體驗這些教案後，能夠產出自己對於移工議題的觀點，並透過實際行動為移工議題盡一份心力。除了移工議題教學包，One-Forty 更舉辦教育工作者培訓工作坊、校園宣傳議題合作等，協助老師快速上手。
《課程教案：移工旅程地圖｜成為問題解決家》結合了 One-Forty 為解決移工來台不適應的問題，所使用的發想工具「移工旅程地圖」。讓學生試想移工在來台的旅程中，可能會面臨的挑戰與困難，腦力激盪討論出可能的解決方案，期待學生在過程中學習同理移工的處境。《課程教案：移工偏見調查局》相互搜集對於移工的刻板印象與偏見，並設計出破除刻板印象的行動，期待讓學生們練習如何在既有的文化成見下，看見移工真實的樣貌。
至今，One-Forty 已經收到很多正面的回饋，「這個議題值得學生關注，很喜歡你們設計的教案，已經在思考如何和英文課做結合了」、「超級感謝你們設計出的議題包和教案，學生很有收穫，身為教學者的我也很有收穫！」、「很感謝你們有品質的內容，讓我們老師在教學上有不少素材可以給予學生」。
免費下載「移工議題教學包」：https://bit.ly/3AuMLjq
【關於 One-Forty】
One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）是一個關注東南亞移工的非營利組織，致力於培力東南亞移工，讓他們能透過教育與學習累積自己，回鄉後有能力經濟獨立、打破貧窮的惡性循環，同時也定期籌劃各式文化交流活動，創造台灣人與東南亞移工互相認識的機會，進而學習尊重與同理。