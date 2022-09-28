10月1日起公費流感疫苗開打　可與COVID-19疫苗共同接種

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指揮中心表示，今年度公費流感疫苗實施對象與去(2021)年相同，第1階段開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等11類；第2階段開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。
指揮中心指出，目前國內流感疫情仍處低點，惟近期類流感門急診總就診人次有上升趨勢，且依國外疫情顯示本年度流感疫情可能升溫，建議民眾踴躍前往接種，以於流感疫情達高峰前獲得足夠保護力。另為防範流感及COVID-19疫情雙重衝擊，民眾除接種疫苗，應維持良好衛生習慣，出現類流感症狀儘速戴口罩就醫，並在家休息，減少病毒傳播機會。
指揮中心提醒，開打後，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通( https://antiflu.cdc.gov.tw/ )、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間；前往接種時應攜帶健保卡及相關證明文件(如兒童健康手冊、孕婦健康手冊等)，並佩戴口罩、適度保持安全距離及執行手部衛生等措施。另請合約院所配合妥善安排接種動線，讓預約民眾優先接種，適時增加人力疏導人流。如有流感疫苗或流感防治相關疑問，可至疾管署全球資訊網( https://www.cdc.gov.tw )，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。