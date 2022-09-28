耍大牌？喬治王子遭爆在學校撂狠話　一句話嗆爆同學

英國女王伊莉莎白二世駕崩後，查爾斯三世（Charles III）即位成為國王，其子威廉王子（Prince William）也成為王儲，而威廉王子的兒子喬治王子（Prince George）則是王室繼承第二順位。曾被稱為「劍橋三寶」的喬治王子、夏綠蒂公主以及路易王子也因為身分不凡，從小就備受全球關注。然而現在卻被爆出，喬治王子在學校跟同學吵架時，竟撂狠話稱，「我爸是未來國王，你最好給我小心一點。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 綜合《紐約郵報》、《每日郵報》等外媒報導，王室作家尼柯爾（Katie Nicholl）在新書新王室：伊莉莎白女王的遺產與王位的未來》（暫譯）中寫到，威廉王子與凱特王妃的長子喬治王子雖然只有9歲，但他很清楚知道「自己的身分」。甚至曾經在學校和同學吵架時曾「祭出殺手鐧」，撂狠話稱「我爸將成為英國國王，你最好小心一點。」（My father will be King so you better watch out.）尼柯爾稱，威廉王子與凱特王妃以「知道自己是誰、以及將承擔什麼角色」的方式，來養育喬治王子7歲的夏綠蒂公主（Princess Charlotte）、4歲的路易王子（Prince Louis），讓孩子們理解君主制以及「責任感」，在成長中認識英國王室與其公眾服務的認知。但兩人不希望小孩因為責任感過早承受壓力，特別是喬治王子。另外，王室傳記作者雷希（Robert Lacey）也在新版傳記《兄弟之爭》（Battle of Brothers）的新章節中提到，威廉王子與凱特王妃是在喬治王子的7歲生日時才告知他的王室身分，據悉他們先前推遲與喬治討論「未來王室服務與責任」的話題，是為了讓喬治能先接受「正常的家庭教育」，待時機適當，再來討論他未來的王室工作與職責。沒見到女王是自找？「阻梅根出席」哈利大怒 拒與父共餐威廉和哈利王子將出席守夜 陪伴英女王靈柩15分鐘被政變？習近平神隱逾10天 大陣仗露面破「遭軟禁」消息巷仔內／安倍時代落幕 岸田藉國葬「弔唁外交」得失難解