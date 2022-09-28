我是首投族／女大生考慮返鄉就業　盼候選人多提青年政策

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候選人要有哪種形象才能吸引青年選民？葉思妤分析，首先候選人年紀不能太大，否則會與年輕人有代溝，以及想法上的不同，也強調如果參選人在「就業機會、租屋補助」政策上多著墨，且政見上對於自身有切身影響，才是她會投下選票的首要條件。因為未來若有機會回到高雄工作，希望青年在就業上能獲得多一點幫助。
由於選區位於直轄市高雄市，市長選舉也是本次選戰的關注焦點，葉思妤斷言「陳其邁會連任」，正是因為前高雄市長韓國瑜選舉勝出的理由，多半是覺得民進黨已經執政多年，在地選民認為「可以換人做做看」，但沒想到韓國瑜選總統此舉令葉思妤深感失望，也對國民黨失去信任。
對於國民黨籍高雄市長參選人柯志恩以及陳其邁的想法，葉思妤提及對於柯志恩的印象，只留在「選舉才會來高雄」，認為「土生土長」的陳其邁才有親切感，也提到「高雄的事情就交給高雄人來決定，要對在地夠熟悉」。
另外，「18歲公民權」修憲案公民複決也是本次九合一選舉的焦點之一，葉思妤表示自己會投下同意票，她認為18歲跟20歲沒有差很多，且《刑法》早已認定18歲是成年人，青年可以對自己負責，「年齡不是可以阻擋投票的原因」。
不過葉思妤也提出憂慮，由於修憲的超高門檻，雖然身邊的同溫層都普遍認為18歲公民權會通過，但也可能像2018年婚姻平權公投時，雖然網路聲量都是支持的，但還是會因為有不少人投下反對票而不通過。