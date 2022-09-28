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死亡+38！30多歲男「快篩陽」沒通報　5天後在家中逝世

▲醫療應變組副組長羅一鈞表示，該例死亡個案過去無慢性病史，亦沒有打過疫苗，9/19咳嗽發燒，9/23突然意識不清，家人發現送醫時，已無呼吸心跳。（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞表示，該例死亡個案過去無慢性病史，亦沒有打過疫苗，9/19咳嗽發燒，9/23突然意識不清，家人發現送醫時，已無呼吸心跳。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-09-28 14:19:44

中央流行疫情指揮中心表示，今天（28日）新增38例死亡個案，其中最年輕為一名30多歲男性，本月19日出現發燒、咳嗽等症狀，快篩呈現陽性反應，但當時並無通報、看診，5天後突然意識不清，送醫時已失去呼吸心跳，緊急搶救仍宣告不治，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

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醫療應變組副組長羅一鈞說明，該例死亡個案過去無慢性病史，亦沒有打過疫苗，9/19咳嗽發燒，9/23突然意識不清，家人發現送醫時，已無呼吸心跳，經檢查發現喉嚨痰多，懷疑呼吸道阻塞，急救後仍不幸逝世。

另外，中重症新增51例，其中有一名16歲少年重症，該案有慢性神經系統病史，4月份曾接種過1劑疫苗，9/20出現發燒、咳嗽等，快篩呈現陽性確診，通報後採居家照護，但隔天因呼吸喘、血氧偏低到急診就醫，院方立即對其插管，並安排入住加護病房，經使用呼吸器、瑞德西韋、類固醇等藥物治療後，現病況穩定仍在加護病房觀察。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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