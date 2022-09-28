全台首架！華航 A321neo「皮卡丘彩繪機 Cl」正式開箱

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華航董事長謝世謙表示．感謝 The Pokemon Company「飛翔皮卡丘計畫」邀請華航一同參與十分有意義的公益活動。這次彩繪的 A321neo是華航最新引進的新世代客機，彩繪過程跨國合作，除了有華航修護工廠最專業的技師，也有專程前來的日本噴漆職人，雙方通力完成。華航響應「飛翔皮卡丘計畫」的精神，特別邀請前線抗疫辛苦的醫療人員及旅遊業者共同見證「皮卡丘彩繪機Cl」的誕生，期盼疫後復甦，大家很快可以搭乘彩繪機出發旅遊。
搭乘「皮卡丘彩繪機 Cl」的旅客，從報到即可感受寶可夢的陪伴 ， 包括專屬登機證及行李名牌置身客魯及用餐時，可以看到枕頭套、盤墊紙、紙杯、清漯袋及綜合果豆等，随處可見皮卡丘可愛的身影 ，空服員也將穿著飛翔皮卡丘的圍裙服務。影視系統還有精選 10 部寶可夢卡通動畫，讓旅安在搭乘「皮卡丘彩繪機 Cl」，時時刻刻都有被費可夢包圖的幸福感。
除了機上服務用品，華航也照 The Potemon cormpery 合作關發周邊商品，明年第一季前，將陸續推出華航「皮卡丘彩繪機 Cl」模型機、綜合果豆禮盒、旅行托特包與機上空服圍裙等商品，搭乘華航亞洲、帛琉及關島航班，都可以在上機前上網預購，同時華航也設置專屬網站，消費者可以輕鬆獲取情報。
華航總經理高星潢指出，此次選擇的是區域線窄體型客機A321neo，富有節能減碳的顯著差異，節油的效率在20%，減碳更是在50%左右，搭載neo引擎，華航在ESG相關規劃中，對於俄烏戰爭、醫療人員等都有提出相關措施，而今天最主要推出「皮卡丘彩繪機 Cl」就是要迎接大解封，世界旅人又可以再次翱翔天際，未來松山到羽田每天都有航班，希望國人多多支持飛翔寶可夢計畫。