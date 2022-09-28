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全台首架！華航 A321neo「皮卡丘彩繪機 Cl」正式開箱

▲中華航空皮卡丘彩繪機 C1，今（28）日正武出廠亮相，這是台灣第一架寶可夢彩綸機，也是華航歷來色彩最繽紛的彩繪機。（圖／記者葉政勳攝,2022.09.28）
▲中華航空皮卡丘彩繪機 C1，今（28）日正武出廠亮相，這是台灣第一架寶可夢彩綸機，也是華航歷來色彩最繽紛的彩繪機。（圖／記者葉政勳攝,2022.09.28）

記者黃仁杰／台北報導

2022-09-28 14:42:272022-09-28 15:20:52

中華航空皮卡丘彩繪機 C1，今（28）日正武出廠亮相，這是台灣第一架寶可夢彩綸機，也是華航歷來色彩最繽紛的彩繪機，歷時 21 天完成全機彩繪，並推出專屬的寶可夢機上用品。華航特別安排 9 月 30 日飛航桃園-台北松山一目公益微旅行。10 月2 日首航合北松山-東京羽田，陪伴喜愛寶可夢的大朋友、小朋友飛翔世界。

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華航「皮卡丘彩繪機 C1」噴漆工序使用多達 36 種添料色彩，機身底色配合華航企業識別色系及飛機尾翼的紅梅揚姿 ．以粉橘、粉紅及粉紫色堆疊，漸層營造出黎明將至的星空；11 隻賈可夢躍上機身兩側，包括飛翔皮皮卡丘、謝米、青綿烏、波克基斯、食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶實等。另外機頭、機腹、機翼及引擎還有隱藏彩蛋！最令人驚喜的是，皮卡丘與謝米猶如機師領航乘客，自駕駛艙景觀商上方探出頭來，向前方熱情打招呼。

▲11 隻賈可夢躍上機身兩側，包括飛翔皮皮卡丘、謝米、青綿烏、波克基斯、食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶實等。（圖／記者葉政勳攝,2022.09.28）
▲11 隻賈可夢躍上機身兩側，包括飛翔皮皮卡丘、謝米、青綿烏、波克基斯、食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶實等。（圖／記者葉政勳攝,2022.09.28）
華航董事長謝世謙表示．感謝 The Pokemon Company「飛翔皮卡丘計畫」邀請華航一同參與十分有意義的公益活動。這次彩繪的 A321neo是華航最新引進的新世代客機，彩繪過程跨國合作，除了有華航修護工廠最專業的技師，也有專程前來的日本噴漆職人，雙方通力完成。華航響應「飛翔皮卡丘計畫」的精神，特別邀請前線抗疫辛苦的醫療人員及旅遊業者共同見證「皮卡丘彩繪機Cl」的誕生，期盼疫後復甦，大家很快可以搭乘彩繪機出發旅遊。

搭乘「皮卡丘彩繪機 Cl」的旅客，從報到即可感受寶可夢的陪伴 ， 包括專屬登機證及行李名牌置身客魯及用餐時，可以看到枕頭套、盤墊紙、紙杯、清漯袋及綜合果豆等，随處可見皮卡丘可愛的身影 ，空服員也將穿著飛翔皮卡丘的圍裙服務。影視系統還有精選 10 部寶可夢卡通動畫，讓旅安在搭乘「皮卡丘彩繪機 Cl」，時時刻刻都有被費可夢包圖的幸福感。

▲搭乘「皮卡丘彩繪機 Cl」的旅客，從報到即可感受寶可夢的陪伴 ， 包括專屬登機證及行李名牌置身客魯及用餐時，可以看到枕頭套、盤墊紙、紙杯、清漯袋及綜合果豆等。（圖／記者葉政勳攝,2022.09.28）
▲搭乘「皮卡丘彩繪機 Cl」的旅客，從報到即可感受寶可夢的陪伴 ， 包括專屬登機證及行李名牌置身客魯及用餐時，可以看到枕頭套、盤墊紙、紙杯、清漯袋及綜合果豆等。（圖／記者葉政勳攝,2022.09.28）
除了機上服務用品，華航也照 The Potemon cormpery 合作關發周邊商品，明年第一季前，將陸續推出華航「皮卡丘彩繪機 Cl」模型機、綜合果豆禮盒、旅行托特包與機上空服圍裙等商品，搭乘華航亞洲、帛琉及關島航班，都可以在上機前上網預購，同時華航也設置專屬網站，消費者可以輕鬆獲取情報。

華航總經理高星潢指出，此次選擇的是區域線窄體型客機A321neo，富有節能減碳的顯著差異，節油的效率在20%，減碳更是在50%左右，搭載neo引擎，華航在ESG相關規劃中，對於俄烏戰爭、醫療人員等都有提出相關措施，而今天最主要推出「皮卡丘彩繪機 Cl」就是要迎接大解封，世界旅人又可以再次翱翔天際，未來松山到羽田每天都有航班，希望國人多多支持飛翔寶可夢計畫。

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