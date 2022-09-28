用新住民角度看世界　台博館「百年對話」展峇里島神獸

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台博館館長洪世佑表示，「百年對話」特展以「藏品和社群連結」為策展核心，精選六十餘件台博館南洋類藏品，包括克力士匕首、木質平面傀儡、皮影戲偶、甘美朗樂器模型、錢幣、生活器具等，還有世界宗教博物館與台北偶戲館等單位藏品。此外也向民間徵集泰國的食器、越南水神信仰古籍、印尼的孔雀羽冠虎面獅等展件。
此次展出的印尼峇里島神獸「巴龍」（Barong）是峇里島藝術家I Made Muji的作品，當年由駐台北印尼經濟貿易代表處的人員帶來台灣，三年前捐贈給台博館。「巴龍」是印尼峇里島重要的文化象徵，也是峇里島傳統舞劇與神話傳說的主角，相傳巴龍除了擊退邪惡、也為信仰者帶來平安與福氣。
「沙嗲」在台灣是無人不知的的南洋美食。相傳這種香料烤肉串源自中東、傳入印度，十九世紀末大批印度移民輾轉定居荷屬東印度(今印尼)，爪哇的小販將這種烤肉串改為當地食材，深受歡迎。許多移民的爪哇人也以販售沙嗲維生，使沙嗲成為著名的南洋小吃。展中不僅考證沙嗲來源。也展出爪哇沙嗲小販模型。
為深化東南亞文化推廣效益，台博館規劃專題講座及導覽、東南亞文化體驗工作坊、家庭共讀等系列推廣活動，並以傳統舞劇、巴龍與蘭達的故事演示、鳳梨葉絲及克力士匕首DIY，結合手作與傳統舞蹈體驗、童書繪本共讀等活動帶領觀眾深入東南亞多元文化，並提供多元適齡活動服務。此外，也規劃線上推廣東南亞文化及飲食，讓觀眾在疫情期間仍能參與展覽活動。詳情請至台博館官網教育活動查詢：http://www.ntm.gov.tw。