府院高層爆護航鏡電視　張善政：蘇貞昌下台！

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針對鏡電視爆出執照取得內幕，張善政昨日在臉書發文要求蘇貞昌下台，貼文中還指出，蘇貞昌和蔡英文不能夠捍衛國家的正常的運作體制，從先前的論文破壞教育體制，如今在媒體上也破壞體制，「蘇貞昌院長你不應該做這種不符合國家體制的事情，應該要下台，蔡英文總統妳要跟全民道歉。」
張善政提到，媒體人周玉蔻近日對國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴昔日緋聞窮追猛打，他非常體會蔣萬安的心情，就跟前一陣子民進黨用農委會來案子來抹黑他一樣，在選舉的過程裡面不循正當的管道，而是用這種抹黑抹黃的手段非常可恥。
張善政說，從最近的事情看來，蘇貞昌、蔡英文、周玉蔻就是台灣的「新三寇」，尤其號稱絕對會行政獨立的NCC，更在這件事情上成了台灣的新東廠。
至於藍營候選人做看板，表示投給民進黨就是投給周玉蔻，張善政回應，周玉蔻就是民進黨的側翼，投給民進黨就是投給周玉蔻，一點都沒錯。
市議員候選人凌濤則補充，鄭運鵬參選後，持續護航林智堅，持續上周玉蔻的節目，「桃園三結義的鐵三角，鄭文燦、鄭運鵬跟林智堅，在他們最重要的時刻都有周玉蔻的參與，所以支持林智堅的票投給鄭運鵬，票投給鄭運鵬就是支持周玉蔻。我相信所有桃園市民都看得一清二楚。」