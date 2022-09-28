台灣已獨立 游錫堃、林佳龍：續改革體制、讓國家正常化
民進黨內派系正國會今（28）日舉辦「正常國家決議文」15周年紀念茶會，正國會精神領袖、立法院長游錫堃，正國會召集人、新北市長參選人林佳龍都出席，另黨內跨派系、跨黨派公職也到場共襄盛舉。游錫堃致詞時表示，台灣雖然還不是正常國家，但成為正常國家的腳步沒有緩和下來，「我參與其中，感到很欣慰」；林佳龍則說，台灣要啟動二次民主改革，要從過往的「體制內改革」，變成「改革體制」，進而去完善台灣的民主制度，這也是「正常國家決議文」想要努力的目標。
今天為民進黨創黨36周年，正國會選在今日於台北舉辦「正常國家決議文」15周年紀念茶會。「正常國家決議文」係2007年時，時任黨主席游錫堃、時任黨秘書長林佳龍在「台獨黨綱」、「台灣前途決議文」的基礎上，以實現台灣成為正常國家為目標提出，最終在游錫堃辭去黨主席後，由林佳龍率領，於該年9月30日全代會中通過，具有黨綱地位。正國會期盼透過15周年紀念茶會，將正常國家的理念扎根到地方，由下而上讓台灣朝向正常國家的方向持續前進。
游錫堃致詞時表示，台灣過去憲政體制不正常、國家認同不正常、社會公義不正常、政黨競爭不正常、國際關係不正常，現在各面向都已經進步很多。他表示，台灣雖然還不是正常國家，但成為正常國家的腳步沒有緩和下來，一直往前邁進，現在全國大部分政黨都支持正常國家，這變成台灣的願景，「我參與其中、躬逢其盛，感到很欣慰」。
林佳龍細數當年通過「正常國家決議文」的心境，他表示，今年底的選舉，意涵是超過一般正常國家的地方選舉，因為全世界都關注台灣的最新民意。林也說，現在回過頭看，「正常國家決議文」以外，還有很多事情可以做、可以展望，這一切都奠基在台灣是一個國家，只是不正常，台灣不是中國的台灣，台灣是台灣人的台灣。
林佳龍說，台灣人也要意識到，台灣不是已經天下太平，未來憲法要怎麼訂，這是台灣人的事情，只要符合自由民主精神，不應該被對岸中國來這邊阻止。他也說，台灣要啟動二次民主改革，要從過往的「體制內改革」，變成「改革體制」，進而去完善台灣的民主制度，這也是「正常國家決議文」想要努力的目標。
陳亭妃說，台灣是一個獨立的國家，但因為有一個壞鄰居，所以一直走不出去，台灣人要用各種方式，讓台灣變成一個正常國家。15年前的游錫堃、林佳龍等人承受許多壓力推動「正常國家決議文」，現在外賓訪台高喊「台灣是一個獨立國家」，這在過去是不可能的，因為「正常國家決議文」讓民進黨開啟了不同方向。