蔡英文、蓬佩奧出席世界台商總會年會　邁：投資高雄最好

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而高雄在陳其邁上任後，努力讓高雄成為半導體、高科技的智慧城市，台積電落腳的楠梓產業園區8月動土，預計2024年營運量產，初期可增加1,500億年產值，相信大家跟她一樣非常看好高雄未來的發展。
蔡英文看到台商朋友不遠千里，從世界各地回到台灣，她深受感動，也提到當全球疫情爆發時，感謝世總夥伴拚外交，透過各項資源的捐贈，幫助各國對抗疫情，在俄羅斯入侵烏克蘭時，也組團前往援助難民。
同時，她也很開心能與蓬佩奧再次見面，此次來台與產業界、台商交流，表達對台灣的重視與支持，期待台美雙邊能有更多合作交流。
陳其邁首先歡迎蓬佩奧等人來到熱情的港都，一起感受高雄的熱情好客，同時感謝蓬佩奧協助臺灣參與國際組織、連結國際，帶來台美之間堅定友誼的保證，對台灣來講具有重大、鼓舞的意義，他說，疫情蔓延世界各國時，「Taiwan can help」，在蔡總統領導下及遍及世界的國人總動員，相信國際社會能領受臺灣是有能力做出貢獻、積極參與國際事務的國家。
陳其邁也提到，他上任2年後，積極招商5,126億，營業銷售總額從去年的4.5兆，一年間成長1兆多元、達到5.5兆元。今年1到6月財政部的稅收統計，高雄市貢獻國稅、地方稅達到2,291億，首度超越新北市69億，比去年同期成長665億，他認為這是看好高雄、投資高雄的廠商、市府團隊和市民朋友，大家共同努力的結果，強調選擇高雄、投資高雄，就是投資台灣最好的地方。
蓬佩奧則強調以無畏的勇氣，捍衛自由民主良知、國家基本權利的重要性，肯定台灣時刻提醒著外在威脅何在，台美間共同分享許多價值。他也談到美國人民非常了解台灣對世界的貢獻，鼓勵投資中國以外的地區，盼能建立更好的商業夥伴關係，以集體合作讓產業更好，推倒獨裁的高牆，讓世界更加自由，相信未來台灣定能一起做的更多。