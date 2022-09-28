中職／連續無失分破功不在意　樂觀阿垣感謝期間隊友幫忙

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賴智垣說，其實連續無失分的紀錄是他上網的時候看到才知道，但他沒有刻意在意這件事情，畢竟紀錄不是用想的就能達成，而是要一場一場一步一步去累積出來的，他也說他並沒有因此而有太大的壓力，因為上場之後最主要還是要思考場上的狀況，跟自己該做的事情。
關於紀錄破功，賴智垣認為是自己當時場上有危機，但沒有及時修正自己的狀況導致，下場時也持續在思考自己的問題，想著下次該怎麼做可以更好。
在8、9月出賽數較頻繁，賴智垣覺得可能身體的代謝也不會那麼快，他依然是做好每天的行程，將恢復、訓練、伸展做好，並加強自己的恢復跟調整一些動作，讓自己能在出賽出較頻繁時能動作更流暢、更有力量。
賴智垣也坦言，現在非常珍惜每一次上場機會，不像以前可能想太遠，想著自己能「丟幾場、丟多久、丟多好」，但現在比較在意的是上場時能為球隊做什麼，在每次投球時完成自己的任務。
不只在投球成績投出好成績，近期球速也越飆越快，甚至飆出突破個人紀錄的148公里，賴智垣表示自己比起球速，更看重球的「品質」跟「進壘位置」，雖然球速快是優勢，但並不是讓打者打不好的「主因」，並表示只要自己訓練、調整做好，球速就會自然產生。
除了感謝野手幫助，賴智垣也感謝捕手群們的幫助，並表示當初從別隊看戴培峰，到現在跟他當隊友，他進步了很多，在引導投手的部分，也帶給投手們更多的「安定感」。
對於本季剩下的比賽，賴智垣仍不好高騖遠，希望還是一場一場來，把每一天的訓練、比賽都做到最好，設定好上場的目標，提升自己的「穩定性」，表現不要起伏太大，讓教練能更信任自己。