中市敬老愛心卡點數　長輩怨不好用

針對台中市政府 112 年度總預算，民政及財政經濟部分預算進行實質審查，今 (28) 日議員林德宇質詢指出，盧市府用公帑大撒幣辦理台中購物節，卻不將預算編列在本預算，反而用追加減方式藏預算，而面對長輩最關切的敬老愛心卡不好用，卻還是只編列 7.6 億元，以目前 55 萬張發卡數，每人每月 1000 元全數用完計算，預算需要 66 億才夠用，盧市府僅用 11% 使用率來編列預算，該編足的沒編足，不該追加的卻一直追加，根本是本末倒置。

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社會局長彭懷真表示，敬老愛心卡預算編列酌審前一年度執行情形，並推估未來服務人口成長情形估算，近兩年因疫情，長輩較少出門因此有結餘，巿府未來將在財政衡平及政策永續原則下，視使用狀況滾動檢討。

林德宇指出，預算編列的一貫性與編列方式至關重要，既然財政經濟委員會決議通過台中購物節的預算，市府就應該要執行，但盧市府是否對台中購物節的成效沒有信心或是不滿意？才透過追加預算而不是編列在本預算的方式來辦理活動，如果市府認為台中購物節確實有帶動經濟發展的實質效益，就應該要編在本預算，而不是用追加的方式將經費藏起來，規避議會監督。

林德宇表示，盧市府一方面藏台中購物節預算，另一方面卻漠視鄉親需求，遲遲不肯調整敬老愛心卡預算。這兩週在重陽敬老金發放現場，他接獲許多長輩反映，台中市敬老愛心卡 1000 元額度根本看的到用不到，即便他在質詢時多次向市府反映應調整預算規模，市府卻毫無作為。

林德宇指出，台中市目前敬老愛心卡發卡數 55 萬張，若每位長輩每月都用完 1000 點，一個月就需要 5.5 億元，一年下來敬老愛心卡總經費高達 66 億元，但市府卻僅用使用率 11% 來計算， 111 及 112 年度都只編列 7.6 億元，市府若不增加預算，如何調高計程車乘車補助或是放寬其他使用額度？

林德宇怒批，明明有許多長輩在反映敬老愛心卡用不到，但市府卻設定天花板預算，相反的，台中購物節用追加減預算辦理大撒幣活動，該追加的不追加，不該追加的又用追加的方式藏錢，根本就是本末倒置。

經濟發展局長張峯源表示，這兩年因受疫情影響，要振興經濟才透過追加預算方式編列。