台南槍聲頻傳！囂張男為收保護費「狂轟15槍」還丟震撼彈
台南頻傳槍響！台南一名27歲蘇姓男子，疑似因為像PUB收取保護費遭拒，與40歲的周姓男子在臉書上爆發口角；蘇男先在26日凌晨2點多，找到周男的轎車，對其狂轟9槍；今（28）日凌晨又跑到東區生產路的燒烤店，丟震撼彈外，還連開6、7槍，不過因為卡彈，只擊發1槍，囂張行徑渾然不顧店內還有小孩；警方當場逮捕蘇男，訊後依槍砲、恐嚇罪嫌移送法辦。
據了解，蘇男對外放風聲，表示要向周姓男子經營的酒吧收保護費，此舉引起周男不滿，便在臉書嗆蘇男「不夠格」；事後，蘇男心有不甘，前往先周男友人住處開9槍射其車子，今天再前往東區生產路的燒烤店尋仇，該店距離台南市警一分局不到500公尺，不僅丟震撼彈外，還連開6、7槍，不過因為卡彈，只擊發1槍。
警方表示，26日凌晨2時50分許，在南區永興二街發生一起槍擊案，警方獲報後趕赴現場發現，該處路旁有一部自小客車留有多處彈孔，無人受傷，經警方漏夜偵辦後，迅速鎖定蘇姓男子涉有重嫌。
今天蘇嫌再次於東區生產路一帶開槍時，警方火速趕抵現場，不過蘇男已經逃逸，警方擴大搜索，隨即發現蘇男蹤跡，迅速壓制逮捕，起獲槍枝1枝與彈匣1個、 子彈6顆，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇取財罪嫌送辦，並建請羈押。（編輯：孫唯容）