大腸癌檢查大躍進！結合AI偵測率高達96%，降死亡率、發生率！

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為使大腸癌發生率下降，臺大醫院、國泰綜合醫院、雲象科技召開記者會宣布，率先取得偵測利器「大腸鏡即時AI瘜肉偵測」智慧醫材認證，有助降低大腸癌發生率、致死率！
防腸癌大腸鏡檢查２大目標：減少發生率、降低死亡率！
不少民眾認為，大腸癌是隨老化等各項因素難以避免的癌症，其實不然，醫界常呼籲有大腸癌風險、上了年紀等族群應定期作的大腸鏡檢查，原因就在於兩大目標，一是偵測並切除癌前病變，減少大腸癌發生；二是偵測早期癌，減少大腸癌造成的死亡。偵測率就會是其中關鍵。
據國外研究顯示，大腸癌腺瘤偵測率每提升1%，將可降低約3%的檢查後大腸癌發生的風險，死亡率則降約5%，影響相當可觀。
不過即使大腸鏡檢查可有效降低大腸癌的死亡率、發生率，也為目前不可或缺的檢查方式，但偵測時還是仰賴醫師肉眼及臨床經驗，而醫師也是人，偵測率也會視醫師狀態、能力等因素有所差異。
即便是權威醫師，也可能在看過好幾個小時、好幾個病人後，面對極為細微的息肉、甚至是扁平、凹陷等本就不易察覺的瘜肉，偶有疏漏，若未發現其影響效益甚鉅。
大腸癌檢查大躍進！結合AI有如多位醫師一同偵測。
為了提升偵測率，台灣消化系醫學與大腸鏡診治重鎮的臺大醫院、國泰綜合醫院，與雲象科技攜手共同研發「大腸鏡即時AI瘜肉偵測aetherAI Endo」，包括一般肉眼不易觀察到的瘜肉，皆能被AI捕獲，可彌補醫師之間偵測能力的差異，提升檢查品質，獲取更可靠的檢查結果。
該系統兩院共收集了超過3,000位病患、逾40萬張影像資料，作為AI訓練資訊，並動用多位大腸鏡病灶偵測率極高的專家，以及高難度病灶的偵測好手，協助內視鏡影像標註，當中不乏各種高難度、高風險的非隆起型腺瘤。
偵測時，能即時自動偵測、框出大腸瘜肉，並以聲音警示，準確率高達95.8%。除此之外，警示錯誤率低、延遲率小於0.2秒，對於消化內科、大腸直腸外科、健檢單位而言如虎添翼。未來醫師執行大腸鏡檢查時，若能搭配AI系統，即可憑藉系統同步，以每秒30張的影像辨識能力偵測，大幅提升偵測率，降低大腸癌風險。更有年輕醫師表示，操作時有如數名教授在背後指導、有如多位醫師一同偵測。
大腸鏡即時AI瘜肉偵測，盼近期於臺大、國泰登場，敬請關注！
科技持續進步，雲象科技也運用AI持續精進，提供以人工智慧驅動之篩檢生態系，既提升品質又減輕臨床醫師負擔。為了驗證AI技術能大幅提升大腸鏡瘜肉偵測率，目前雲象科技與臺大醫院、臺大醫院癌醫中心分院、輔仁大學附設醫院、彰化基督教醫院、新光醫院等院區，正進行跨院區的隨機分派臨床試驗前瞻計畫，並作費用、補助等相關規劃。望醫界、政府、廠商可一同詳細規劃，盼近期就可於臺大醫院、國泰綜合醫院等醫療院所正式亮相，守護民眾健康，達多贏局面，甚至不遠的將來能更便利的在民眾居家附近的診所就可以進行檢查，值得期待。
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