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未成年購菸未被拒　四成五來自檳榔攤

未成年購菸未被拒　四成五來自檳榔攤
未成年購菸未被拒　四成五來自檳榔攤

健康醫療網

2022-09-28 15:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】國民健康署委託財團法人中華民國消費者文教基金會（以下稱消基會），安排年滿18歲的工讀生，穿著高中學生制服以「喬裝測試」方式至販賣菸品場所買菸，測試結果顯示，整體違規賣菸率為33.4%。國民健康署署長吳昭軍呼籲，販賣菸品的商家加強員工法規認知訓練，避免違法販售菸品給未滿18歲青少年。

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違規率：檳榔攤45.4%最高　便利商店最守規

111年4月至7月的測試期間，在全國22個縣市共抽測440家菸品販賣場所，包括：連鎖便利商店、連鎖超市或大賣場、一般商店、檳榔攤。喬裝測試結果顯示，整體販菸場所違規賣菸率為33.4%；各類場所之違規率由高至低為：檳榔攤違規率為45.4%、一般商店違規率為40.7%、連鎖超市或大賣場違規率為25.7%、連鎖便利商店違規率為17%。

國中生以傳統商店為主　高中職購菸近七成未被拒

 依國民健康署110年青少年吸菸行為調查，吸菸青少年取得菸品來源，以自行買菸為主（國中42.3%，高中職67.8%），而購菸場所國中學生以雜貨店及傳統商店為主（36.1%），次之為檳榔攤（25.2%）；高中職學生則以便利商店為主（53.8%），次之為雜貨店及傳統商店（25.2%）。

另有59%的國中吸菸學生表示在購菸時未被拒絕，而高中職吸菸學生則達69.4%未被拒絕購菸。

販菸「問、看、聽」　建構第一線防護網

依據菸害防制法第13條第1款規定，任何人不得供應菸品予未滿18歲者，違者依同法第29條規定，最高可處新臺幣5萬元罰鍰。目前送進立法院審議之菸害防制法修正草案，將禁菸年齡由18歲提高至20歲，違法供應菸品予未滿20歲者，罰鍰上限則由新臺幣5萬元提高至25萬元。

吳昭軍呼籲，面對疑似未成年買家時，應落實販菸3部曲「問年齡、出示證明、告知法令耐心聆聽」，建構第一線攔截未成年購菸防護網，避免青少年購得菸品。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55244

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