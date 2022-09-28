未成年購菸未被拒　四成五來自檳榔攤

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111年4月至7月的測試期間，在全國22個縣市共抽測440家菸品販賣場所，包括：連鎖便利商店、連鎖超市或大賣場、一般商店、檳榔攤。喬裝測試結果顯示，整體販菸場所違規賣菸率為33.4%；各類場所之違規率由高至低為：檳榔攤違規率為45.4%、一般商店違規率為40.7%、連鎖超市或大賣場違規率為25.7%、連鎖便利商店違規率為17%。
國中生以傳統商店為主 高中職購菸近七成未被拒
依國民健康署110年青少年吸菸行為調查，吸菸青少年取得菸品來源，以自行買菸為主（國中42.3%，高中職67.8%），而購菸場所國中學生以雜貨店及傳統商店為主（36.1%），次之為檳榔攤（25.2%）；高中職學生則以便利商店為主（53.8%），次之為雜貨店及傳統商店（25.2%）。
另有59%的國中吸菸學生表示在購菸時未被拒絕，而高中職吸菸學生則達69.4%未被拒絕購菸。
販菸「問、看、聽」 建構第一線防護網
依據菸害防制法第13條第1款規定，任何人不得供應菸品予未滿18歲者，違者依同法第29條規定，最高可處新臺幣5萬元罰鍰。目前送進立法院審議之菸害防制法修正草案，將禁菸年齡由18歲提高至20歲，違法供應菸品予未滿20歲者，罰鍰上限則由新臺幣5萬元提高至25萬元。
吳昭軍呼籲，面對疑似未成年買家時，應落實販菸3部曲「問年齡、出示證明、告知法令耐心聆聽」，建構第一線攔截未成年購菸防護網，避免青少年購得菸品。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55244
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