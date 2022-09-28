龐培歐台灣第二站台南 黃偉哲以美食迎接盼再度造訪

美國前國務卿龐培歐 (Michael R. Pompeo) 日 26 號晚間訪台，繼昨天南訪高雄後，第二站於今 (28) 日蒞訪台南。台南市長黃偉哲、立法委員王定宇、前外交部長陳唐山中午於名總舖師阿勇師的漂亮莊園設宴。顧及到龐培歐不吃海鮮、不吃辣的飲食習慣，午宴特別以台式炒米粉、刈包、和牛、米糕，甜點則有現磨杏仁茶等特色料理招待。

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▲（左起）前外交部長陳唐山、台南市長黃偉哲、美國前國務卿龐培歐、立法委員王定宇熱情合影（圖／記者林怡孜攝，2022,09,28）

黃偉哲送上噴印台美國旗的蘭花、蘭花瓷盤、優質果乾以及美味蝦餅等展現在地傲人特色的禮物，以最受人稱道的台南人熱情，歡迎長期鼎力支持台灣的國際友人。黃偉哲表示，古都台南美食傲人，今年 3 月龐培歐來台時曾透過外交部轉交台南農特產品，這次很開心龐培歐親自踏上台南的土地體驗古都魅力。他也希望龐培歐能透過此行更了解台灣及台南，尤其台南即將在 2024 年迎來台南 400 年，希望屆時有機會能邀請他再度到訪。

龐培歐表示，此行跟上次來訪略有不同，他將與地方政府、企業人士更深入討論經濟相關議題。龐培歐指出，面對中國日益增加的威脅，加以美國官員來訪時發射導彈為嚇，這不是自由當有的表現，但面對這樣的局勢，他認為台灣可以做為區域表率，他表示「讓我們為自由打拚」，盼望能夠促進台美在政治上的更多合作。

王定宇表示，台南以熱情的人民聞名，更以自由民主為世界所知，他感謝龐培歐在任內重視自由並強化台美的雙邊關係，他也期待未來雙方能在此基礎下，維持既有的關係，並且創建更多的合作。