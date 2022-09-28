NCC開罰周玉蔻「辣新聞」40萬　9月至今收95件民眾申訴

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NCC副主委翁伯宗指出，該案處理那麼久是因為接獲檢舉後，會請當事人答覆意見，等待過程耽誤時程，但做任何行政處分皆必須周延、請當事人陳述意見。
周玉蔻近期在「辣新聞」爆料台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴之陳年緋聞，反被前中國小姐張淑娟提告，引起各方爭議，民視決議取消「辣新聞」節目在民視新聞台的聯播。
NCC專委陳金霜說，今年9月起至今天上午，已接獲95件民眾陳情檢舉周玉蔻近期在民視「辣新聞」節目中的言論不實、未做事實查證、違反公共秩序或善良風俗等，幾乎都是和蔣萬安、陳時中、張淑娟案有關，有人不滿周玉蔻言論不實，也有家長擔憂「滾床單」等內容影響兒少身心；另也有1件檢舉廣播內容。
翁伯宗說，民視應依法建立自律規範機制，獨立受理視聽眾有關播送內容正確、平衡及品味之申訴，並定期向主管機關提出具體報告、將其列為公開資訊。NCC將對新收到的陳情檢舉，依法進行調查，先由廣播電視節目廣告諮詢會議初審，才會提到委員會議做出是否裁處的決議。
依衛廣法第27條第3項第4款，衛廣事業不得有製播新聞違反事實查證原則致損害公共利益之情形，違反者依同法第53條第2款規定，處以罰鍰20萬元至200萬元罰鍰，屆期不改正者，得按次處罰。
媒體問到，是否要求「辣新聞」換主持人周玉蔻？翁伯宗回應，NCC不會介入節目規劃跟內容播出，只會在事後播出，按照衛廣法第27條規定監理。
翁伯宗說，今天委員會有做成備忘錄，民視新聞台應主動啟動自律機制，檢視播出內容是否符合自己的製播規範及自律準則，並將檢討報告報NCC；NCC也將發函給衛星公會、學會，以及各家電視台，選舉期間要注意事實查證與公平原則。
據悉民視新聞台執照明年8月2日到期。翁伯宗說，相關違規裁處紀錄都會在評鑑換照時一併審酌。