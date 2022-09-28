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鬼鬼從工讀生躍升當店長　狠虧浩子「生活白痴」反被圍攻

▲鬼鬼（左）狠虧浩子（右）是生活白痴。（圖／記者朱永強攝）
▲鬼鬼（左）狠虧浩子（右）是生活白痴。（圖／記者朱永強攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-09-28 15:38:29

節目《嗨！營業中》於今（28）日舉辦記者會，節目重要卡司庹宗康、炎亞綸、鬼鬼（吳映潔）、姚元浩、浩子和莎莎現身出席，這次擔任店長的鬼鬼坦言雖然沒有做什麼有重大貢獻的事，不過都有盡力幫助大家，自豪教浩子煎蛋之外，還吐槽他是生活白癡，而浩子也透露背後原因。

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▲《嗨！營業中》今舉辦記者會，左起為姚元浩、庹宗康、鬼鬼、莎莎、炎亞綸和浩子。（圖／記者朱永強攝）
▲《嗨！營業中》今舉辦記者會，左起為姚元浩、庹宗康、鬼鬼、莎莎、炎亞綸和浩子。（圖／記者朱永強攝）
浩子強調自己非接棒楊銘威，坦言由於夥伴幾乎都是《來吧！營業中》固定班底，所以一開始會有局外人的感覺，還透露庹宗康某次還在攝影機後方，提醒他要講話，不過後來就有慢慢融入，「他們已經有默契，但這也沒辦法，還好有莎莎可以相依為命。」炎亞綸表示知道情況後，就有慢慢讓浩子跟大家說話。

從工讀生一下子躍升到店長，鬼鬼被夥伴爆料時常吩咐大家做事，她表示這次確實有比《來吧！營業中》還要不愛哭，不過偶爾還是會情緒不穩，姚元浩則吐槽：「她其實從第一天就很崩潰。」被問到擔任店長，做出最偉大的貢獻，鬼鬼坦言雖然付出不多，不過會顧大全、每個地方都有幫到忙，並舉例教浩子煎蛋，還點評對方是「生活白癡」，而一旁的莎莎馬上跳出來反駁：「但上次我請他幫我做甜點，他做得很好也得心應手。」庹宗康也護航，認為身為老藝人的浩子，只是選擇性做事，浩子最後就澄清：「我不是生活白痴，是老婆太疼我。」

▲浩子澄清不是生活白痴，是老婆太疼他。（圖／記者朱永強攝）
▲浩子澄清不是生活白痴，是老婆太疼他。（圖／記者朱永強攝）
鬼鬼表示節目上有遇到2次爆炸事件，第一個是姚元浩堅持用玻璃碗在卡式爐上燒水，沒多久後就爆炸，還差點傷到一旁的浩子，所幸沒有人受傷，而另一次則是鬼鬼自己和炎亞綸發生衝突。


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