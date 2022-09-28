免費LDCT開辦81天　成功揪21名肺癌個案

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國健署署長吳昭軍表示，108年台灣癌症登記資料顯示，每2個肺癌確診個案就有1個已經是第4期。肺癌早期（0及1期）的5年存活率達9成以上，但第4期就急降至1成，期別之間存活率差距甚大，這也顯示肺癌早期篩檢的重要性，而LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，因此，鼓勵符合資格的高風險族群應定期篩檢，才能早期發現、早期治療。
根據國健署統計，從7月1日至9月19日，全國已有7557位民眾使用LDCT篩檢，包括4200名男性及3357名女性；其中4470人具肺癌家族史，2753人為重度吸菸者，334人為同時具肺癌家族史的重度吸菸者。
國健署分享，在執行81天後，已找出21名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占了95.2% ，僅有1名為第3期肺癌，顯示LDCT肺癌篩檢確實有助於早期診斷肺癌，讓民眾儘早接受治療，以大幅降低肺癌死亡風險。若以危險因子區別，18人具肺癌家族史，2人為重度吸菸者，1人為同時具肺癌家族史的重度吸菸者。
LDCT補助對象包含具肺癌家族史者，50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌；或重度吸菸史，50至74歲且吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸未達15年的重度吸菸者，符合資格民眾可至國民健康署肺癌篩檢合約醫院預約及檢查。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！