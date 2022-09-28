2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

免費LDCT開辦81天　成功揪21名肺癌個案

▲肺癌早期症狀不明，多數肺癌患者確診時已達晚期，且癌細胞甚至出現轉移。（圖／ingimage）
▲肺癌早期症狀不明，多數肺癌患者確診時已達晚期，且癌細胞甚至出現轉移。（圖／ingimage）

記者許若茵／台北報導

2022-09-28 15:41:41

國健署自7月1日起，補助肺癌高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢。截自9月19日，全國已有7557位民眾使用，揪出21名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占95.2% (20人)，僅有1名為第3期肺癌，有助於民眾儘早接受治療，大幅降低肺癌死亡風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
肺癌是全球死亡率最高的癌症，100年至110年我國肺癌標準化死亡率雖下降14.6%，仍高居台灣癌症死因第一位，占了110年所有癌症死亡人數的五分之一。肺癌患者之所以存活率較低，主要原因是早期肺癌無明顯徵狀，若有顯著症狀才就醫，診斷時多為晚期。

國健署署長吳昭軍表示，108年台灣癌症登記資料顯示，每2個肺癌確診個案就有1個已經是第4期。肺癌早期（0及1期）的5年存活率達9成以上，但第4期就急降至1成，期別之間存活率差距甚大，這也顯示肺癌早期篩檢的重要性，而LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，因此，鼓勵符合資格的高風險族群應定期篩檢，才能早期發現、早期治療。

根據國健署統計，從7月1日至9月19日，全國已有7557位民眾使用LDCT篩檢，包括4200名男性及3357名女性；其中4470人具肺癌家族史，2753人為重度吸菸者，334人為同時具肺癌家族史的重度吸菸者。

國健署分享，在執行81天後，已找出21名確診肺癌個案，其中早期（0及1期）個案占了95.2% ，僅有1名為第3期肺癌，顯示LDCT肺癌篩檢確實有助於早期診斷肺癌，讓民眾儘早接受治療，以大幅降低肺癌死亡風險。若以危險因子區別，18人具肺癌家族史，2人為重度吸菸者，1人為同時具肺癌家族史的重度吸菸者。

LDCT補助對象包含具肺癌家族史者，50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌；或重度吸菸史，50至74歲且吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸未達15年的重度吸菸者，符合資格民眾可至國民健康署肺癌篩檢合約醫院預約及檢查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

擴增給付藥物範圍　健保納乳癌標靶藥、罕病藥物

今日最聚焦／想飛出國！醫籲「做2事、帶3法寶」不掃遊興

2歲童腹瀉！吃成藥竟釀腸破裂　藥師示警：切半也不可

我是首投族／候選人政見當參考　大學生曝選擇關鍵

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀