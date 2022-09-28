崑山科大國際化 邀請日本影星福地祐介蒞校演講及開課

崑山科技大學國際事務處為加強同學國際觀，每學期都會精心安排國際級大師蒞校進行專題講座及大師課程，本次邀請到國際影星福地祐介（ Yusuke ）蒞校舉辦以「為失敗採取行動」為題的講座，他更開設戲劇實務課程，將豐富展演經驗傳授予崑山科大學生，精彩內容讓師生收穫滿載。

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▲崑山科大邀請到國際影星福地祐介蒞校演講，獲師生熱烈迴響（圖／崑山科大提供）

崑山科大邀請日本演員福地祐介擔任國際客座講師，以「為失敗採取行動」為題舉辦講座，活動吸引逾 600 位崑山科大及高中職校學生參與，他向在場師生分享 15 歲時，因為對宮崎駿大師作品的熱愛，僅憑發行的紀錄片中 2 個簡單線索，找到當時未曾對外公開地址的動畫工作室，他也談及 20 歲時獨自一人在美國進行「橫斷之旅」，當作自己的成年禮。福地祐介用自身的經驗鼓勵年輕人，要勇敢採取行動，永不放棄且不畏懼失敗，要相信累積失敗經驗，才可能實現夢想。精采演說獲得全場師生熱烈迴響。

除了準備精彩的專題講座，福地祐介也開設戲劇演習營及戲劇實務拍攝課程，為崑大時尚展演事業學士學位學程的同學一對一傳授展演經驗，同學們在上完課之後，都給予滿滿的回饋與感謝，更有不少小粉絲在會後搶著合影與簽名，期待下回還有機會可以再上福地老師的課。

福地祐介在日本出道，赴歐洲發展站上倫敦伸展台，從伸展台轉戰大螢幕後，接連在日本、新加坡、台灣拍戲，並累積眾多優秀的戲劇作品，包括與林志玲合演電影「甜心巧克力」、三立戲劇「一千個晚安」、舞台劇「偽婚男女」、廣告「京都念慈菴枇杷潤喉糖」等，均令人留下深刻印象。