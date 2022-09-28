MLB／道奇教士「宇宙大激戰」　金寶送老東家教士大禮

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本場比賽教士隊首局就靠著外野手Wil Myers的安打打回2分，先發投手Blake Snell也在前5局封鎖住道奇隊的「宇宙打線」，但是在6局上Snell下場後比賽卻豬羊變色，換上來的Nick Martinez一開始就被道奇打出安打加上兩次保送擠成滿壘，Max Muncy的滾地球幫助道奇開張，也把Martinez打退場，單局教士隊第2任投手Robert Suarez也沒能守住，一上場就被敲出追平安打，雙方平手從0開始。
但是第8局教士隊靠著道奇三壘手Justin Turner的守備失誤，跑回超前分，9局派上守護神Josh Hader守成，但他卻沒能守下比賽，一上場就被Trea Turner敲長打，後續教士隊「韓國小金」金河成雪上加霜，發生守備失誤，讓Turner兵不血刃上到三壘，並且趁著教士隊捕手Jorge Alfaro的捕逸，跑回追平分，雙方因此進入延長賽。
延長賽10局下半，突破僵局二壘有人的情況，金河成的短打讓跑者上三壘，Kimbrel先敬遠教士強打Juan Soto，但是兩出局後竟然再送出一個保送，滿壘的情況卻還是沒能把球塞進好球帶，2好2壞之後連投2個壞球，讓Alfaro選到再見保送將功折罪。
兩隊打線今天都靜悄悄，各打出6支安打，還都被三振了10次以上，但是教士隊運氣不錯，整場送給道奇8次保送卻沒有大傷害，反而讓道奇隊栽在保送上。
今天贏球後，教士隊更近一步穩固住國聯外卡第2的位置，領先費城費城人2.5場，賽季即將進入尾聲，有機會自2020年後，再一次嚐到季後賽的滋味。