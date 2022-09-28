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YouTube年度最佳廣告！TOYOTA雙冠　「這則」觀看破千萬

▲2022 YouTube年度廣告大賞頒獎典禮，會中揭曉6大最佳廣告。（圖／遠傳提供）
▲2022 YouTube年度廣告大賞頒獎典禮，會中揭曉6大最佳廣告。（圖／遠傳提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-09-28 16:11:242022-09-28 16:34:56

YouTube今(28)日公布年度6大最佳廣告獎項，分別是最佳品牌創作者獎、最佳創意呈現獎、最佳媒體綜效獎、最佳行動呼籲、最佳社會貢獻獎以及年度廣告大賞。選出具有創意、行銷成效和善用YouTube三方面表現出色的作品，其中TOYOTA TOWN ACE系列影片清楚目標客群，打造深切符合受眾喜愛的創意作品，獲得年度廣告大賞以及最佳媒體綜效獎。遠傳防疫期間推出的「遠傳用心連結每一份情感」2021年疫情在台爆發時藉由無名英雄與家人分隔的奮鬥故事，創造有感形象，產生高度共鳴，累積高達1000萬次觀看。

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最佳品牌創作者獎：Pizza Hut逗陣Hot台味

累積觀看次數300萬次

緊抓消費者的喜好提升生黏著度，同時引爆 YouTube 社群討論，內容看似不像傳統廣告氛圍，卻能夠有效的傳遞品牌精神，進攻年輕消費族群的好感度跟口碑影響力，打造了台味復古元素MV，讓必勝客品牌形象與台灣的關係更緊密，讓台味產品昇華為台味品牌，該影片累積1000則留言和分享，被吸引120篇新聞報導。

▲YouTube今(28)日公布年度6大最佳廣告獎項。(圖／翻攝影片)
▲Pizza Hut 緊抓消費者的喜好提升生黏著度，同時引爆 YouTube 社群討論，拿下品牌創作者獎。(圖／翻攝影片)
最佳創意呈現獎：威滅警探系列

累積觀看次數450萬次

威滅警探系列影片極度富有創意，故事引人入勝，將害蟲死亡事件擬人化，結合產品優勢攻佔市占率，新品市占率從0.2％提升到4.8％。在精彩破題、品牌帶入、觀眾連結、行動號召都有精彩表現。

▲YouTube今(28)日公布年度6大最佳廣告獎項。(圖／翻攝影片)
▲威滅系列影片將害蟲死亡事件擬人化，結合產品優勢攻佔市占率，新品市占率從0.2％提升到4.8％。(圖／翻攝影片)
最佳行動呼籲：蝦皮購物 2022 MOTHER大騙徒

一週內觀看次數：45萬次

引發購物節整體社群互動超過１萬次，應用程式下載轉化率超過77％。母親節大檔期呼籲消費者進站消費，當消費者對購物節已經趨於疲乏，運用共感話題驅動社群影響力，依照消費者購買行為，切入母親善意謊言引發共鳴，反轉騙徒印象，帶來感性提示：購物節是回饋最佳時機，善用YouTube 達成轉換，創造有價值之行為的最佳 YouTube 廣告。

▲YouTube今(28)日公布年度6大最佳廣告獎項。(圖／翻攝影片)
▲蝦皮母親節廣告共感話題帶出消費者購買力，成為年度最佳行動呼籲獎。(圖／翻攝影片)
最佳社會貢獻獎：遠傳用心連結每一份情感

累積觀看次數：1000萬次

表揚在營運並擔負企業的社會責任，對公益發揮實際良善影響力的最佳廣告，傳遞訊並且帶來改變，其側重的議題包含但不限於性別平權、社會教育、健康照護、生產道德、環境保育、永續經營等等。「遠傳用心連結每一份情感系列」影片以2021年疫情在台爆發為切題，分享無名英雄與家人分隔的奮鬥故事，以人為情感元素連結品牌，創造有感形象並穩定消費者信心，在社會面對一起衝擊而陷入恐慌時，與競品作出區隔，值得信賴的感性品牌形象並串聯受阻隔的每一顆心，與消費者產生高度共鳴。廣告期間線上成交訂單量較去年同期成長64％

▲「遠傳用心連結每一份情感」榮獲2022 YouTube年度廣告大賞「最佳社會貢獻獎」。（圖／遠傳提供）
▲「遠傳用心連結每一份情感」獲得「最佳社會貢獻獎」，累積觀看次數破千萬次。（圖／遠傳提供）
年度廣告大賞、最佳媒體綜效獎：TOYOTA TOWN ACE系列影片

累積觀看次數400萬次

TOYOTA  TOWN ACE系列廣告達成顯著的成效，兼具創意與新意的全方位最佳的作品，從消費者洞察發想、廣告素材創意一直到廣告活動的媒體策略。TOYOTA 為TOWN ACE上市進行長達2年的顧客調查，充分了解顧客需求和媒體喜好，以受眾喜愛的素材主題發想，結合傳統藝術與創新元素大展創意，將新品特色融入接地氣的故事，有效溝通精準觸及並深度互動有效轉化。TOYOTA小商車新品，打破單一競品壟斷局面，一舉拿下超過45％市占率，上市4個月累積訂單超過8000台，超過全年銷售目標。

▲YouTube今(28)日公布年度6大最佳廣告獎項。(圖／翻攝影片)
▲TOYOTA  TOWN ACE 廣告拿下年度廣告大賞和最佳媒體綜效獎兩項大獎。(圖／翻攝影片)

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