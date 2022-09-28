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遭控介入眷地賤賣助黑道獲利40億　蔡適應：黃國昌打錯人

▲前立委黃國昌指控蔡適應介入國防部賤賣眷地，讓黑道從中牟利40億元，蔡出面解釋黃打錯人了。（圖／記者陳威叡攝，2022.09.28）
▲前立委黃國昌指控蔡適應介入國防部賤賣眷地，讓黑道從中牟利40億元，蔡出面解釋黃打錯人了。（圖／記者陳威叡攝，2022.09.28）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-28 16:08:01

前立委黃國昌今（28）日舉行記者會，指控民進黨基隆市長參選人蔡適應介入新北市林口眷村案，讓國防部賤賣眷地，而黑道從中牟利40億元；對此蔡適應下午也出面回應，稱這筆土地要都更與標售在國民黨執政就已拍板，當時自己也非立委，如今僅是接受地主陳情，希望國防部依法辦理。

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蔡適應說，有關黃國昌所稱關於國有土地標售，說明這是國民黨政府決定的方向，主責是新北市府，自己完全沒有參與，辦公室在民國107年接受地主陳情，內容是土地從民國90幾年荒蕪到現在，希望拍賣程序能夠儘速處理，所以請行政部門依法辦理，不要延宕。

蔡適應稱，根據110年10月5日的回函，黃國昌可能沒有看清楚下一段是，「考量本案土地前因人民陳情行使共有土地優先承購權利委託貴署『辦理公開標售在案』，基於信賴保護及誠信原則，並符合『眷改條例第一條規定宗旨提高土地使用經濟效益，改善都市景觀之精神』，故請貴署續行辦理估價作業，俟完成估價後另案委請辦理公開標售。」一切依法行政，並無施壓。

「黃國昌先生、你可能攻擊錯對象了。」蔡適應強調，辦公室一切符合法律的規定，自己並沒有參與本案的規劃及標售。當初107年地主來找他陳情，是說從103年104年就決定要拍賣，但程序延宕，地主希望能依法辦理，不要延宕；另外，辦公室也要求依法辦理，不要延宕。 這些人和他並沒有任何的關係，這是國防部推動的政策內容，包括主計總處、政戰局、國產署，都已登錄在案，且從105年就要進行標售，不能與標售的細節搞混在一起。

蔡適應表示，黃國昌時任立委時也在財政委員會，可以主張這個案子有不同的想法，不解黃為何特別在選舉前，用莫須有的內容來指控他。

至於是否對不實指控提告，蔡適應說，希望把事情說明清楚，讓黃國昌知道，國產署後續的細節自己並沒有參與，辦公室也沒有參與，僅是擔任立委接受人民陳情，重申「黃國昌先生搞錯對象了」。

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