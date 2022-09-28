民調／0+7明公布！解封衝第一波答案超意外 業者這樣說
中央流行疫情指揮中心日前才宣布，最快10/13將入境旅客檢疫將改採「0+7」，行政院長蘇貞昌今（28）日在媒體追問下鬆口預告：「明（29）天宣布。」換句話說，以後出國回來不用再隔離檢疫。睽違近3年的重新開放國境真的要來了，讓不少對出國旅遊日思夜想的民眾欣喜若狂。不過真的會有很多人搶頭香出國去玩嗎？《NOWnews今日新聞》日前進行民調，面對開國門「第一波該不該衝？」意願，結果竟然大出意料之外，有超過8成的民眾還在觀望，選擇「不會，還是先看看狀況再說。」多數不想搶第一波的人都因為「不了解國外疫情」而卻步。
根據《NOWnews今日新聞》民調中心調查：「出國禁令解除後，你會衝第一波嗎？」在投票民眾中有8成以上給出否定答案，民眾留言擔心「到時回國又再次確診怎麼辦？」、「各國疫情還是很嚴重」、「不出國不會怎麼樣。 出國染疫難以及時治療，變成中重症，或後續承受長新冠折磨就會後悔」、「戰場上送人頭的都是衝的快的那些，3年都忍了，3個月算甚麼呢？」、「現在一窩瘋太多人了，還是先等等，反正來日方長啊啊啊」、「家有幼兒，擔不起風險」，顯見大部分民眾對國外疫情還是「怕怕的」。
不過仍有近2成的網友抱持樂觀態度：「原先預計半年不能出國，但拖了3年，現在好不容易可以出國了，當然要一馬當先。如果會染疫，國內一樣也會。」也有網友指出自己ㄅ年前就先飛國外了，「全世界就6個國家還在裝忙。」
針對該不該衝「解封第一波」，老牌旅行社五福旅遊今日透露，現在各國陸續邊境開放，台灣人又久違地可以海外旅遊，反而有不少航空公司都「逆向操作」，針對第一波出國旅客釋出不少超便宜機票，「衝第一波其實反倒算撿便宜。」不過業者也提醒，「個人自由行還是先緩緩」。如同網友反應，在不清楚他國疫情、過去3年的變化等情況下，自行飛出國旅遊風險還挺大，不過若是配合當地地陪、旅行社設計行程，「第一波衝嗎？還等甚麼？衝啊！」