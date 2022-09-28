小S回嗆利菁「助理巴結說謊」　會擋具俊曄上她新節目

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受「王牌經紀人」孫德榮邀約擔任主持人的利菁，即將錄製新綜藝節目，日前喊話要小S小心他要回來了。對此，小S認真喊話，非常歡迎菁姊回來，還激動表示「為了你，我一定要拿到金鐘獎」；直說「很期待你的新節目到底有多好看，明年真的可以入圍金鐘嗎？」語畢還模仿利菁招牌動作與笑聲，逗笑全場。
小S現場得知利菁想要邀請姊夫具俊曄上新節目，但怕被她阻擋，還嗆聲「這是一定會擋的啊！如果姊夫要上節目怎麼可能會先上他的，當然是先上我的」。並透露入圍本屆金鐘獎的《熙娣想聊》，已在籌備第二季嘉賓名單，強調自己已經問過姊夫，得意地宣告「我對我的姊夫做任何要求，他都會說ok! no problem」。
至於有沒有可能請大S和姊夫具俊曄夫妻合體一起上節目？小S表示，連《熙娣想聊》入圍金鐘獎，團隊詢問製作人大S要不要和妹妹合體一起走紅毯？大S都冷回「我不要啊，我沒有要跟人類接近的接觸」，透露姊姊應該比較想要低調過生活；開玩笑上次金曲紅毯也是「不然歐巴給你，陪你走紅毯」讓小S直呼「歐巴也是大明星，也不要硬塞吧」，令現場莞爾。
小S會後受訪，對於利菁曾說自己得罪他一事，再度重申「我真的不知道哪裡有得罪他」，又開玩笑細數是不是一出來節目收視好、又入圍、還拿下很多廣告，「所以讓他覺得有得罪到他」。並透露兩人是不同的美，直說自己是比較接地氣的漂亮，「利菁姊是比較在空中的美」，喊話菁姊「如果她願意來《熙娣想聊》我是非常歡迎」。
在活動上放話要穿UNIQLO出席金鐘獎的小S，會後提到金鐘獎穿著表示，「講真的到現在，我都還沒跟公司的人聊到要穿什麼」，認為重點是要穿出「一看就知道這套衣服是小S會穿的」，衣服還是要有風格、個性，大家會覺得「這件衣服只有小S穿的起來」。她直說自從金曲紅毯穿過整身死亡芭比粉後，引起一堆藝人跟風，現場媒體忍不住附和「只有你駕馭得了」，令小S滿意地說「我就是在等你們說這句話」。