化解綠茶婊之仇？王思佳願坐下聊 賴薇如婉拒：層次不同
藝人王思佳轉型當YouTuber，在影片裡暢聊演藝圈話題，年初曾暗示昔日閨密搶她男友，還在背後說她壞話，是一個綠茶婊，被網友影射的女星賴薇如忍不了，跳出來反擊，彼此隔空交火越演越烈，但始終沒有當面對質，時隔數個月，小S在主持的《小姐不熙娣》節目想促成雙姝和解，王思佳鬆口願意坐下來聊，賴薇如則強調雙方「不同層次」，見到她不會打招呼，和解之路仍很遙遠。
王思佳和賴薇如的恩怨，和小S也有關係，當初王在《康熙來了》透露有閨密背叛自己，和男友分手後，閨密每天和舊愛混在一起，不只接吻，還封鎖自己，讓她非常生氣，今年她在個人頻道重提往事，網友從各種條件推測該女星是賴薇如，綠茶婊一說甚囂塵上，受不了網友嘲諷，賴薇如跳出來和熊熊拍影片反擊，結果遭到王思佳冷處理，後續不了了之。
小S日前在《小姐不熙娣》上，開口邀請兩人一起上節目，藉機把話說開，在主持人熱情邀約下，王思佳態度軟化，表明可以願意坐下來聊聊，笑說會等製作單位發通告。小S稍後又邀請當事人賴薇如上節目，試探她與王思佳同台的可能性，賴薇如面露難色，勉強說出「我敢，但是我覺得說不清楚，因為兩個人是在不同層次和不同世界的人！所以沒有辦法說清楚。」
昔日閨密反目成仇，賴薇如不忘補刀，彼此現在交友圈不同，且對方的團體一直在變，未來就算見面也不會打招呼，不考慮恢復友誼關係，以軟釘子破解可能同台和解的的尷尬場面。好友熊熊則幫忙緩頰，解釋好友賴薇如只是個性直率，講話比較直而已。