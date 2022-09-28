柯建銘批高虹安虛假高傲 柯文哲：他沒看背後老闆是誰？
民眾黨新竹市長參選人高虹安，日前因為博士論文涉嫌抄襲，引發社會各界議論。而近日民進黨立法院黨團總召柯建銘，與高虹安之間頻頻隔空打起口水仗，高虹安批評柯建銘「綠色恐怖」，而柯建銘今（28）日則再回擊高虹安「以為用聲量就可掩蓋虛假」。對此與柯建銘素有交情、身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲則回應，對於柯建銘近日的舉動感到很奇怪。
針對近日民進黨立法院黨團向經濟部、資策會等單位調閱與高虹安論文的相關資料，也讓高虹安抨擊民進黨是「綠色恐怖」。而柯建銘今日上午受訪時也隨即回應，表示高虹安心急、心虛，方寸亂矣，永遠講錯話，以為用聲量就可掩蓋虛假，應誠實面對自己和事實，才是上策；未來在法庭上，資策會是不會替她掩護、陪葬的。
對此欽點高虹安參選新竹市長的柯文哲，也對此作出回應，表示他認識柯建銘20幾年，「平常你有看過老柯公開場合這樣打哪一個立委嗎？」柯文哲說，他知道柯建銘最討厭黃國昌，可是也很少看過他在公開場合用這種攻擊性字眼攻擊黃國昌，「更奇怪的是他跟老郭（郭台銘）還有我小柯的關係也不錯。」
「人家說要打高虹安，好歹要看看後面兩個老闆。」柯文哲直言，他對柯建銘近日來的這些舉動感到很奇怪，直呼不知道發生什麼事。現場記者則追問，民進黨現在是否全黨打高虹安一人？對此柯文哲則表示「對呀，你只要晚上回家看政論節目就知道了。」